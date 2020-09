Les Yankees et les Rays ont la réponse à la question vieille de plusieurs décennies, “Où est le boeuf?”

La victoire 5-3 des Yankees de lundi soir contre les Rays était plus que votre match de division typique, avec des esprits flamboyants une fois de plus entre ces Yankees perdus et les Rays en tête de la division.

Cela a commencé dans le premier lorsque le partant Masahiro Tanaka a battu Joey Wendle avec deux retraits, ce qui était, apparemment, pour une raison quelconque, jugé intentionnel par les médias et les fans.

FAGAN: Le tweet “réinitialisé” des Red Sox présente une faille fondamentale dans le baseball

Une balle rapide de 95 mph à l’arrière semble assez inhabituelle pour Tanaka, qui a généralement un bon contrôle sur le monticule. Mais le raisonnement derrière le plunking est encore inconnu. Cela ne s’est pas arrêté là, cependant.

Dans le neuvième, Aroldis Chapman est venu dangereusement près de clouer Michael Brosseau dans le casque avec une balle rapide de plus de 100 mph, ce qui, oui, semble un peu pratique même pour le Chapman typiquement sauvage.

Intentionnel ou non, les Rays agissent comme tout, le manager Kevin Cash livrant une menace pas si voilée après le match.

“Il a été mal géré par les Yankees, certainement le lanceur sur le monticule, il a été mal géré par les arbitres”, a déclaré Cash. «Ils ont frappé Joey Wendle dans la première manche; c’était clair comme le jour. Chapman entre, il lance trois balles différentes de haut en bas. Je comprends, ils n’aiment pas être jetés et rentrés, mais ça suffit.

“Nous parlons d’une balle rapide de 100 mph sur la tête d’un jeune homme. Cela n’a tout simplement aucun sens. C’est un mauvais jugement, un mauvais coaching, c’est juste un mauvais enseignement, ce qu’ils font et ce qu’ils permettent de faire. Le gazouillis Je veux dire, quelqu’un devrait me dire – allez chercher les chiffres, dites-moi qui a frappé qui le plus, mais je peux vous assurer qu’à part il y a trois ans, il n’y a pas eu un seul lancer avec l’intention de nos gars – point. Quelqu’un doit rendre des comptes.

“Et la dernière chose que je vais dire à ce sujet, c’est que j’ai une sacrée écurie pleine de gars qui lancent à 98 milles à l’heure. Période.”

La réponse du manager des Yankees, Aaron Boone, aux commentaires de Cash était son calme typiquement californien.

“Ce sont des commentaires assez effrayants”, a déclaré Boone. “Je ne pense pas du tout que ce soit vrai. Mais je ne vais pas m’y mettre maintenant.”

Vraiment, la dernière chose dont le baseball a besoin en ce moment, c’est toute sorte de situation exaspérée entre les deux équipes qui entraîne une sorte de bagarre, donc cela ne surprendrait personne si quelqu’un prenait une suspension après les beanings (et les tentatives potentielles de harcèlement) et les commentaires.

Cela dit, tout cela est très divertissant dans un genre de mauvais film d’action, car les Rays jouent l’antithèse parfaite des Yankees dans l’AL East: un groupe d’outsider scrappy avec une faible masse salariale, menant l’AL East de 3 1 / 2 matchs, alors que les Yankees sont le poids lourd puissant, décoré et gros argent qui a encore du mal à trouver un pied dans la division. Ce n’est pas non plus la première fois que les Rays ont un problème avec un rival de l’AL East, avec des poussières avec les Red Sox et les Blue Jays ces dernières années.

Les deux équipes se retrouvent mercredi soir. Le suspense est terrible. J’espère que ça durera.