Aaron Boone est profondément investi dans le mouvement Black Lives, même s’il n’est pas lui-même noir.

Le directeur des Yankees, qui a deux enfants adoptés d’Haïti – Jeanel et Sergot – l’a clairement indiqué vendredi lorsqu’un journaliste lui a demandé ce que Black Lives Matter signifiait pour lui. Boone, vêtu d’une chemise BLM, a livré une réponse émotionnelle:

«Même si nous traversons des périodes sombres, à la fin, nous sommes mieux pour cela. Aaron Boone, qui a deux fils adoptifs d’Haïti, a été ému lorsqu’on lui a demandé à quel point Black Lives Matter est important pour lui et sa famille. pic.twitter.com/h0lLK1LlWX – SportsCenter (@SportsCenter) 28 août 2020

PLUS: Les Blue Jays et les Red Sox soutiennent le boycott des joueurs sur la fusillade de Jacob Blake et l’injustice raciale

“Je dirais juste … Je sais que je parle à beaucoup de gens là-bas. Ce fut une année difficile et lourde. Et une année déchirante à bien des égards. Pour ma famille aussi. Mais je pense que c’est le cas. pour beaucoup de gens de toutes origines et races différentes. Donc ma prière est juste que nous continuions, même si nous traversons des périodes sombres, qu’à la fin de cela, nous sommes meilleurs. Nous sommes meilleurs pour et c’est ma prière continue. “

Boone est loin d’être la seule figure sportive à peser sur la question de la justice sociale et des inégalités raciales. Les équipes de la NBA ont décidé mercredi de boycotter leurs matchs éliminatoires respectifs, à l’instar des Bucks. Les boycotts étaient une forme de protestation contre l’injustice raciale à la suite de la fusillade de la police le 23 août sur Jacob Blake à Kenosha, Wisconsin.

Les deux tiers des 30 équipes de la MLB ont rejoint la NBA pour manifester et protester contre l’injustice raciale. Les équipes de football américain de la NFL, de la LNH, de la MLS et des collèges ont également suivi l’exemple de la NBA en signe de solidarité. Ils font tous partie d’une série de manifestations nationales contre la brutalité policière et appellent à des réformes dans la formation et la responsabilité de la police.