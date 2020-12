Ancien numéro un Carlos Moya il a rejoint l’équipe de Rafa Nadal à la mi-décembre 2016. Le majorquin a rejoint Toni Nadal et Francis Roig, pour finir par être le premier manager de Manacor à partir de 2018. Ensemble, ils ont remporté un grand nombre de titres, dont six tournois du Grand Chelem et sept Masters 1000.

Le temps passe vite et cela fait déjà quatre ans depuis l’arrivée de Carlos Moya à l’équipe technique qui accompagne Rafael Nadal tout au long du circuit. L’ancien numéro un mondial et idole d’enfance de manacorí est arrivé au staff technique le 17 décembre 2016 pour rejoindre l’équipe dans laquelle Toni Nadal et Francis Roig ils ont guidé le meilleur joueur de tennis espagnol de tous les temps.

«Je suis ravi d’annoncer que Carlos Moyá rejoindra mon équipe et travaillera avec Toni et Francis Roig. Avoir quelqu’un comme Carlos, qui n’est pas seulement un ami, mais aussi quelqu’un de très important dans ma carrière sportive, c’est quelque chose de spécial. Il sera avec moi dans les entraînements et les compétitions », a-t-il dit alors Rafael Nadal pour annoncer la nouvelle.

Depuis, quatre ans se sont écoulés et de nombreux titres ont été obtenus pendant tout ce temps. Deux ans plus tard, Moyá est devenu le premier entraîneur de Nadal, après la décision de Toni Nadal se concentrer sur l’Académie de Manacor. L’ancien numéro un est arrivé à un moment où Rafa avait déjà 14 tournois du Grand Chelem et un grand nombre de titres, mais beaucoup d’autres continuaient à venir.

Depuis l’arrivée de Moya à l’équipe, Nadal a ajouté six autres Grands Chelems, le dernier dans le passé Roland Garros avec lequel il a égalé le record, jusqu’alors détenu par Federer, de 20 Grand. De plus, il a joué d’autres deux autres finales dans des tournois de haut niveau et a mordu sept titres Masters 1000. Un total de 18 titres remportés et deux ans terminant la saison en tant que numéro un de l’ATP résument son record de service.

Moyá souligne la capacité d’écoute de Nadal

À certaines occasions, Moyá a avoué ses sentiments lors de son atterrissage dans l’équipe de Rafa Nadal dans laquelle le tandem Toni-Rafa a montré qu’il fonctionnait parfaitement. «Il est très ouvert quand il s’agit d’écouter, de continuer à s’améliorer. Je pense beaucoup à ce que j’ai à dire parce que quand je suis arrivé dans l’équipe, j’avais déjà 14 tournois du Grand Chelem. Je suis arrivé après deux mauvaises années après son anxiété en 2015 et les blessures en 2016 et les changements vous permettent d’être plus ouvert », a commenté Moyá lui-même il y a des mois dans un podcast avec Álex Corretja et Javier Frana.

Son entraîneur souligne non seulement la grande capacité d’écoute d’un vétéran comme Rafa Nadal, mais aussi son esprit de sacrifice et son ambition constante de s’améliorer.

Les succès de Nadal depuis l’arrivée de Moyá dans l’équipe:

Depuis, les Baléares ont remporté six Grands Chelems: quatre fois Roland Garros (2017, 2018, 2019 et 2020) et deux l’US Open (2017 et 2019); sept Masters 1000 (Montecarlo 2017 et 2018, Madrid 2016, Rome 2018 et 2019, Canada (2018 et 2019) et les titres de Barcelone (2017, 2018), Beijing (2017) et Acapulco (2020). deux ans en tant que numéro un ATP (2017 et 2019) et, avec l’équipe espagnole de la Coupe Davis, a remporté le sixième Salad Bowl pour l’Espagne en 2019.