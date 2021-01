20h45: Rafa Alkorta, directeur sportif de l’équipe basque, a également confirmé que le club s’emploie à renouveler Mikel Vesga. Le milieu de terrain, qui met fin à son contrat à l’issue de ce parcours, débutera aujourd’hui.

20h42: Rafa Alkorta à la télévision sur d’éventuelles signatures: «Marcelino m’a demandé un café ce matin».

20h40: Le grand perdant des onze premiers de Marcelino est Dani Garcia, aujourd’hui remplaçant à San Mamés.

20h37: Aujourd’hui, il ne sera pas avec Barcelone Carles Alena, dont l’affectation à Getafe il a été officialisé aujourd’hui.

20h33: Si vous gagnez le Barcelone Ils dépasseront Villarreal et la Real Sociedad au classement, se classant troisième derrière l’Atlético et le Real Madrid.

20h28: Marcelino García Toral a pris les rênes d’un Athlétique qui est neuvième du classement avec 21 points. L’équipe basque a 7 points de retard sur les positions européennes, dont la dernière place marque le Barcelone, et 5 au-dessus de ceux de la descendance.

20h24: Koeman en a profité pour demander la signature d’un nouvel attaquant: «On a dit à plusieurs reprises, en début de saison, qu’il fallait quelqu’un au sommet pour avoir plus de compétition et plus de buts, plus d’efficacité, mais cela dépend de beaucoup de choses ». Il faudra voir si aujourd’hui Griezmann parvient à réclamer.

20h20: Sur les options de la lutte pour le titre, Ronald Koeman a souligné lors de la dernière conférence de presse: «Ce mois est très important pour nos aspirations parce que nous avons beaucoup de matchs à l’extérieur et si nous les gagnons, je pense que nous pouvons nous battre. Nous avons vu ce jour-là qu’il n’est pas facile de gagner à l’extérieur, si vous avez une mauvaise séquence vous pouvez raccourcir l’écart, mais cela dépend de nos victoires ».

20h12: Une autre des surprises des onze de Marcelino est l’engagement à Vesga et Victor pour le milieu de terrain Athletic.

20h08: Chez Athletic aujourd’hui Casquette et De Marcos ils joueront sur l’aile droite.

20h04: Bien que Koeman soit revenu pour parier sur un 4-3-3, il a cette fois opté pour Griezmann en tant qu’avant-centre au détriment de Braithwaite, il reste à voir comment le Français réagit aujourd’hui.

19:59: De son côté, le premier alignement de Marcelino García Toral comme entraîneur de la Athlétique est le suivant: Unai Simón; Capa, Unai Núñez, Iñigo Martínez, Yuri; Vesga, Vencedor, De Marcos, Muniain; Williams et Raúl García.

19:58: Koeman donne une nouvelle chance à Griezmann! Aujourd’hui, Barcelone sort avec: Ter Stegen; Dest, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Pedri, Messi Dembélé et Griezmann.

19h57: Bonjour et bienvenue dans la narration en direct d’Athletic – Barcelona sur OKDIARIO!

Barcelone, qui a ouvert cette 2021 avec la victoire contre Huesca, le fond du Ligue de Santander, Il veut continuer sa bonne séquence pour laisser derrière lui un an à oublier. Pour ce faire, il cherchera à s’imposer aujourd’hui à San Mamés à un Athlétique dans lequel Marcelino García Toral a relevé Gaizka Garitano sur le banc. Le choc entre les deux équipes, reporté de la 2e journée, aura lieu à partir de 21h00.

Il Barcelone Il arrive à ce match avec pas plus de victimes que de blessés malgré le choc provoqué par l’annonce de deux points positifs dans son staff technique. Donc, Piqué, Sergi Roberto, Ansu Fati et Coutinho Ils seront les seuls absents de l’équipe Blaugrana à San Mamés.

Tandis que Koeman Je pourrais donner du repos à Busquets en pariant sur Miralem Pjanic au milieu de terrain et retourne la propriété à Griezmann Au détriment de Braithwaite, qui sera la première formation de Marcelino en tant qu’entraîneur de l’Athletic, c’est un mystère. Bien sûr, il ne pourra pas compter contre Barcelone avec Yeray Álvarez et Unai López, victimes de ce match.

Comme indiqué Koeman Après avoir joué contre Huesca, janvier sera un mois qui définira les options de Barcelone pour se battre pour le titre de champion. Pour le moment, son équipe est cinquième au classement, dix points derrière l’Atlético, bien que l’équipe matelas ait joué un match de moins à ce jour. Le Real Madrid, pour sa part, qui en a joué un de plus, mène l’équipe des Blaugrana de 8 points.