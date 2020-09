En l’espace de trois semaines, le Paris Saint-Germain est passé de presque toucher les étoiles à un retour violent sur Terre. Après avoir perdu leur toute première finale de Ligue des champions, contre le Bayern Munich le 23 août, les champions de France ont ensuite été battus lors de leurs deux premiers matchs de Ligue 1 pour la première fois depuis 1984, suite à une défaite 1-0 à Lens avec un score volatile. Le Classique défaite contre Marseille dimanche dernier.

Au cours des trois dernières semaines, tout ce qui aurait pu mal tourner pour le PSG a mal tourné.

Ayant eu beaucoup de chances de vaincre le Bayern, la défaite en Ligue des champions a beaucoup fait mal et la gueule de bois émotionnelle allait toujours être difficile à surmonter. Mais la défaite 1-0 contre Marseille à Paris, première défaite à domicile face à leurs rivaux en près d’une décennie, a été douloureuse pour bien d’autres raisons. Les Parisiens ont perdu plus qu’un match de football contre l’OM; ils ont perdu une partie de la crédibilité qu’ils avaient acquise à Lisbonne après des performances impressionnantes contre l’Atalanta, le RB Leipzig et le Bayern.

Au lieu de surfer sur la vague d’élan créée par leur grand voyage européen, ils sont tombés de leur piédestal depuis le redémarrage. Contre Marseille, les joueurs ont projeté une mauvaise image d’eux-mêmes et de leur club. Trois joueurs ont été expulsés en prolongation: Neymar, pour avoir giflé Alvaro Gonzalez à l’arrière de la tête (il a affirmé par la suite que Gonzalez l’avait agressé racialement pendant le match et une enquête serait lancée); Layvin Kurzawa pour avoir donné des coups de poing et de pied à Jordan Amavi; et Leo Paredes pour son rôle dans la bagarre de masse.

Neymar, Kurzawa et Paredes découvriront leurs sanctions mercredi soir lorsque le comité de discipline de la ligue examinera les incidents dans leur intégralité. Ils devraient être lourds, Neymar et Kurzawa obtenant potentiellement une suspension maximale de sept matchs, tandis que Paredes obtiendra entre un et trois. Angel Di Maria, accusé d’avoir craché sur Alvaro par le camp marseillais, risque également une lourde suspension bien qu’aucune séquence n’ait encore été trouvée pour le prouver.

Les trois dernières semaines ont été terribles pour le PSG. Ils n’ont pas eu le temps de se préparer à la pré-saison avant la nouvelle campagne alors que la Ligue 1 a débuté le week-end de la finale de la Ligue des champions. Il y a eu « Ibiza-gate » avec six joueurs, dont Neymar et Di Maria, contractant le COVID-19 pendant leurs vacances sur l’île espagnole juste après le match du Bayern. En plus de cela, l’attaquant vedette Kylian Mbappe a également été testé positif une semaine plus tard alors qu’il était avec l’équipe de France (bien qu’il soit allé à Monaco en vacances, pas à Ibiza).

Cela signifiait que le PSG avait commencé la saison à Lens, nouvellement promu, avec six joueurs clés (Neymar, Mbappe, Marquinhos, Mauro Icardi, Keylor Navas, Di Maria) ainsi que Paredes. Ils ont formé une bonne équipe mais, avec deux joueurs inexpérimentés de 18 ans à l’avant et un gardien de but de 20 ans, ils ont perdu 1-0 après une erreur individuelle. Soudain, l’équipe avait l’air battable. Et, même avec le retour de Neymar, Di Maria et Paredes (sans s’être entraîné depuis deux semaines), le PSG avait l’air moins effrayant pour Marseille.

La crise s’est aggravée avec la défaite de dimanche soir, en partie grâce à une belle démonstration défensive de Marseille et du gardien Steve Mandanda en particulier. Le PSG n’avait pas perdu contre ses grands rivaux depuis neuf ans; 10 à domicile et 20 matchs sans défaite – mais le directeur sportif du PSG, Leonardo, s’est adressé à l’équipe sur le terrain d’entraînement lundi matin dans le but de renverser l’ambiance.

Des sources ont déclaré à ESPN que c’était une discussion positive et qu’il soutenait les joueurs et les soutenait. Mais c’était aussi une façon de les remettre sous pression. Ils doivent démarrer leur saison, quelle que soit la difficulté des trois dernières semaines.

Julien Laurens a déclaré que la Ligue 1 ouvrirait une enquête après les affirmations de Neymar selon lesquelles il avait été victime d’abus racial pendant Le Classique.

Désormais, les champions de France doivent rebondir à Metz mercredi soir sans Neymar, Mbappe, Kurzawa, Paredes ou la nouvelle recrue Alessandro Florenzi, meilleur joueur du PSG face à Marseille. Mais ils retrouveront Marquinhos, Icardi et Navas.

Le PSG n’a jamais perdu ses trois premiers matches de Ligue 1. En 1984, alors que l’équipe n’était pas très bonne et terminait 13e du championnat, ils faisaient match nul 0-0 contre Toulon. Sauf qu’ici, un nul à Metz ne suffirait pas alors qu’une nouvelle défaite serait un désastre. Tout autre chose qu’une victoire pourrait entraîner des conséquences dramatiques pour le manager Thomas Tuchel, qui est davantage critiqué au sein du club, ont déclaré des sources à ESPN.

L’encadrement de Tuchel lors des deux matches contre Lens et Marseille n’avait aucun sens. Il avait l’air passif sur la ligne de touche et n’a jamais donné l’impression qu’il savait comment reprendre le contrôle de l’un ou l’autre match. Il n’y a toujours pas d’identité pour l’équipe du PSG; le plan de match semble souvent être « donner le ballon à Neymar ou Mbappe ». La réaction de Tuchel après la défaite de Marseille – quand il a déclaré que son équipe « avait fait un bon match » – était déconcertante, car ils ne l’ont pas fait.

Leonardo ressent également la pression. Il a lutté cet été et pas seulement à cause de la pandémie de coronavirus. À seulement trois semaines du mercato, le recrutement du PSG n’a pas été assez bon tant en termes d’arrivées (Icardi et Florenzi) que de départs. C’est son travail principal. Il a besoin de se déplacer sur les joueurs (Julian Draxler et Idrissa Gueye en particulier) et de renforcer davantage l’équipe, même s’il n’y a pas beaucoup d’argent disponible.

Les trois prochaines semaines seront énormes pour le PSG. Ils affronteront Metz, Nice, Reims, Angers, Nîmes en Ligue 1, alors qu’il y aura le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions le 1er octobre et la fin du mercato le 5 octobre. Les joueurs, Tuchel et Leonardo devront gérer cette crise et la surmonter. Cette finale de Ligue des champions à Lisbonne semble déjà si loin.