Le docteur Leopoldo Luque, docteur personnel de Maradona, a été inculpé dans l’affaire enquêtant sur la mort de Diego pour négligence possible et mort injustifiée présumée. le juge enquêtant sur l’affaire a rendu une ordonnance du tribunal afin que l’arte enregistrez l’adresse personnelle du médecin d’El Pelusaainsi que votre clinique.

Le parquet de San Isidro (Buenos Aires) a ouvert une enquête judiciaire sur la mort de Diego Armando Maradona dès que l’événement a été connu. Les déclarations des témoins ont commencé immédiatement, y compris les personnes qui se trouvaient à la maison du «10» le matin de sa mort.

Le juge Orlando Díaz, au vu des témoignages et des accusations des trois filles de Maradona, Dalma, Giannina et Jana, a également approuvé la perquisition du domicile privé du Dr Leopoldo Luque et de sa clinique. Une opération d’une trentaine de policiers est apparue au domicile du médecin de Maradona, rue du 30 septembre al 1800, dans la ville d’Adrogué, et 30 autres à la clinique.

Le Dr Leopoldo Luque devra témoigner en tant que défendeur devant le procureur, soupçonné qu’il y ait eu négligence médicale dans les derniers jours de la vie de Maradona et, par conséquent, un possible crime de mort injustifiée. L’objectif de la procédure judiciaire sera de clarifier si Diego a été libéré trop tôt après son intervention en raison d’un caillot dans le cerveau.

Le médecin-psychiatre chargé de donner le médicament à Maradona et l’une des personnes qui se trouvaient dans la maison au moment du décès pourraient également être inculpés.

Le Dr Leopoldo Luque est l’un de ceux indiqués par la famille de Maradona et son environnement intime après la situation tragique vécue mercredi. L’accusation cherche des réponses au soupçon selon lequel Maradona n’a pas eu de congé médical lors de son transfert de la clinique, après avoir été opéré d’une tumeur à la tête, à la maison où il est décédé, à El Tigre (Buenos Aires).

L’affaire Maradona ne fait que commencer et il lui reste encore de nombreuses questions à répondre.