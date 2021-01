Liberbank Gijón a remporté une victoire très intéressante hier en battant Granollers, qui est apparu dans le pavillon La Arena sans connaître la défaite tout au long de la saison.

Le match avait deux protagonistes spéciaux des locaux: le gardien de but Raquel Álvarez, qui a réalisé une excellente performance, et l’équipe Aida Palicio, qui a marqué 10 buts, dont 8 dans une première mi-temps spectaculaire. La rencontre a répondu aux attentes créées et s’est jouée de puissance en puissance, même s’il est vrai que Liberbank Gijón est entré dans le jeu plus efficacement et a commandé le tableau de bord dès le premier moment.

La pivot María Palomo était chargée de mettre les premiers avantages de Gijón en profitant très bien des passes de ses coéquipiers. En revanche, Granollers n’avait pas d’idées claires en attaque et est entré en collision avec la défense locale et avec Raquel Álvarez. Kofler était celui qui a gardé les Catalans dans le match, mais sans que Granollers ne puisse jamais prendre de l’avance sur le tableau de bord.

Cristina Cabeza ne pouvait pas compter sur l’ailier Sandra Vallina, qui accuse sa longue inactivité et après ses débuts sur le court de Porriño hier, elle n’a pas pu jouer en raison d’une gêne musculaire. Encore une fois, le jeu de droite a souffert, mais Aida Palicio a compensé la contribution nulle de ce côté avec une grande efficacité qui nous a fait oublier que Cecilia Cacheda n’était pas aussi efficace que d’habitude.

La gardienne internationale de Granollers, Nicole Wiggins, était la meilleure de son équipe et a empêché le match d’être décidé beaucoup plus tôt. L’un des mérites de Liberbank Gijón lors de cette rencontre était de s’assurer que Granollers ne pouvait pas courir et que les Catalans dans le jeu statique perdent une partie de leur potentiel.

En seconde période, Liberbank Gijón a réalisé sa différence maximale, cinq buts, mais Granollers a continué à se battre et a resserré le score, ce qui a empêché le Gijón de se détendre.

La victoire est importante car elle maintient Liberbank Gijón dans le groupe de tête avec La Salud comme principal rival pour terminer dans le top quatre et l’avantage que les Canaries doivent visiter La Arena. Le prochain rendez-vous aura également lieu à domicile, le 6 février contre Adesal Córdoba.