Il a dit Jordi Alba après le match contre le Société réelle, qu’il Barça il avait joué “le meilleur match de l’année”. Les culés ont réalisé trois points importants contre l’équipe basque, l’une des équipes les plus sous la forme du championnat qui jusqu’à ce match flirtait avec le leadership. La victoire renforce la direction des Blaugrana après un début de saison difficile, avec plus de revers que de pas en avant. La barre n’était pas excessivement haute, mais l’arrière latéral s’aventurait trop avec son analyse.

Le meilleur jeu de la saison Barça n’a duré que 45 minutes. Il est vrai que, lors de la première partie, une belle version de l’équipe de Koeman. On ne sait pas très bien ce qui a cliqué sur la tête des joueurs culés mais ils ont répondu à l’unisson, à l’unisson, tous par un. Il a dit Shérif Imanol, toujours très précis dans ses déclarations, que “Je n’ai pas vu un Barcelone aussi intense et agressif depuis longtemps”. Ce sont quelques-uns des déclencheurs qui ont limité son équipe et la raison du bon Barça qui a été vu lors de la première mi-temps au Camp Nou. “Même Messi a récupéré des balles”ajouta le technicien du txuri-urdin.

Mais dans la meilleure première moitié du Barça Cette saison, le premier à frapper a été le Société réelle. Pour votre était le virtuose et Willian Jose le buteur du but qui a mis les Basques en tête. C’était aussi un précédent complexe pour Barcelone. Ce n’était en aucun cas la première fois que ce cours commençait avec le score adverse et à aucune des occasions précédentes il n’a réussi à renverser le sort de celui-ci. Il a gratté quelques nuls mais a presque toujours fini par abandonner une défaite.

Mais les culés, très agressifs et concentrés, menés par une bonne version de Pedri, ils ont réussi à résoudre le désordre dans cette magnifique première mi-temps. Les objectifs de Jordi Alba et Frenkie de Jong ils ont mis le 2-1 avant la marche vers les vestiaires. Griezmann il a également raté une action de but bruyante qui pourrait augmenter l’avantage.

Mais en seconde période, avec une étincelle, cette version soignée des Catalans a de nouveau été effacée. La Société réelle augmenté le niveau et l’intensité après la pause, prenant le contrôle du jeu et forçant le Barça pour fermer les rangs et céder le ballon. Étaient ceux de Shérif ceux qui ont porté le témoin pendant les 45 minutes suivantes et la santé de Pedri et les gants de Ter Stegen ceux qui ont empêché le Barça de terminer cette journée avec trois points dans leur casier et non avec une nouvelle crevaison sous la forme d’un point solitaire.

Qu’il Koeman semble avoir trouvé quelques clés avec lesquelles réactiver ce Barça semblait évident, mais l’équipe l’est toujours irrégulier comme il s’aventurait avant le match Shérif, très bien sur ce point. L’essence pour la pression et cette foi dans le vol ont duré une première partie qui a été la meilleure de l’équipe culé cette saison, mais quand elle a diminué, cette équipe fragile a réapparu, ce qui donne des options et permet au rival de se battre pour son butin. La seule différence entre cela et les autres partis des culés est qu’aujourd’hui c’était bien Ter Stegen.