Marc Márquez Il continue de se battre pour reprendre la course en Moto GP au plus vite. Le six fois champion du monde Il a déjà subi une intervention chirurgicale pour la troisième fois sur l’humérus de son bras droit lors d’une opération qui a duré au total 11 heures. Cependant, la mauvaise nouvelle est vite arrivée: lors de l’opération, une infection a été découverte dans son bras droit qui le maintiendra hospitalisé encore quelques jours.

Malgré tout, le Catalan a tenu à remercier ses followers pour leur affection à travers les réseaux sociaux: «Merci beaucoup pour les messages d’encouragement que je reçois.. Petit à petit, je me sens mieux, mais le plus important dans cette course est d’atteindre la ligne d’arrivée, et nous y arriverons.»A écrit Márquez sur Twitter, en joignant une photo à l’hôpital après l’opération.

Ce fut une fin d’année très difficile pour le pilote espagnol. Marc Márquez s’est fracturé l’humérus du bras droit en juillet après une forte chute au Grand Prix de Jérez, alors qu’il effectuait un retour spectaculaire et essayait de mener la course. Après la lourde chute, Márquez a subi une intervention chirurgicale pour la première fois et la semaine suivante, il a essayé de concourir à nouveau, mais n’a pas pu à cause d’une plaque cassée.

Cependant, Ce n’était que le début de la route difficile qu’il a parcourue depuis cette chute à Jerez. Un mauvais mouvement ouvrant une fenêtre lui a coûté le passage de la salle d’opération pour la deuxième fois et l’évolution de sa blessure l’a conduit pour la troisième fois à prendre la décision de se faire opérer. Jeudi dernier, le pilote est arrivé tôt le matin avec son père à l’hôpital international Ruber sans confirmer si l’opération allait être effectuée ou non. Quelque chose qui s’est finalement produit.

Deux jours après l’opération, son équipe a publié un communiqué sur le pilote catalan et a signalé qu’il avait été détecté “une infection antérieure dans la fracture”. Voici comment la déclaration se lit:»La situation clinique postopératoire de Marc Márquez a été jugée satisfaisante par son équipe médicale à l’hôpital international Ruber de Madrid. Cependant, les cultures obtenues lors de la chirurgie non syndicale ont confirmé que il y avait une infection antérieure dans la fracture, ce qui obligera Márquez à subir un traitement antibiotique spécifique dans les semaines à venir ».

Marc Márquez pourrait être absent des pistes pour les six prochains mois, ce qui le laisserait dans une position difficile pour le prochain Championnat du Monde Moto GP.