Edson Arantes do Nascimento ‘Pelé‘continue de pleurer la mort de Diego Armando Maradona. La star brésilienne s’est souvenue de Pelusa le jour d’une semaine après sa mort. Les adieux de Maradona ont choqué le monde du football et O Rei a voulu envoyer un message sur Instagram à son “grand ami”, qu’il considère comme “une vraie légende” qui ne peut être comparée à personne.

«Aujourd’hui, sept jours depuis votre départ. Beaucoup de gens ont adoré nous comparer tout au long de leur vie. Vous étiez un génie qui a enchanté le monde. Un magicien avec le ballon à ses pieds. Une vraie légende. Mais surtout, pour moi, tu seras toujours un grand ami, avec un cœur encore plus grand », se souvient l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football.

Maradona ou Pelé? Qui est meilleur? C’est le débat éternel. El Pelusa et O Rei ne se sont pas rencontrés sur le terrain, mais ils ont toujours entretenu une rivalité pour le titre de meilleur de tous les temps. Cette dispute médiatique a abouti à une guerre de déclarations controversée, et Pelé assure que «aujourd’hui je sais que le monde serait bien meilleur si nous pouvions nous comparer moins les uns aux autres et commencer à nous admirer davantage. Pour cela, Je veux te dire que tu es incomparable».

La vérité est que quand Maradona a accepté le poste d’entraîneur argentin, la star brésilienne a déclaré que c’était parce “qu’il avait besoin d’un travail et d’argent”. Après ces mots, Diego, qui ne se distinguait pas précisément pour se mordre la langue face aux critiques, lui répondit avec force: «Qu’il retourne au musée». Bien que, ces dernières années, les deux légendes aient décidé d’enterrer la hache de guerre et de montrer leur admiration et leur affection l’une pour l’autre.

Preuve en est ce beau message que lui a dédié O Rei, très similaire à celui qu’il lui a adressé à sa mort: «Nous jouerons ensemble au ciel». A cette occasion, Pelé s’est abandonné au talent de son «grand ennemi» et l’a remercié pour tout ce qu’ils ont vécu ensemble: «Votre la trajectoire était marquée par l’honnêteté. Vous avez toujours déclaré vos amours et vos chagrins aux quatre vents. Et cette manière particulière nous apprend que nous devons aimer et dire «je t’aime» plusieurs fois. Votre départ rapide ne m’a pas permis de vous le dire, alors je viens de l’écrire: «Je t’aime, Diego» ».

En fin de compte, le roi du football a fait ses adieux en exprimant son désir de jouer “ensemble dans la même équipe” au paradis. «Mon grand ami, merci beaucoup pour tout notre voyage. Un jour au paradis, nous jouerons ensemble dans la même équipe. Et ce sera la première fois que je frapperai l’air en signe de triomphe sur le terrain sans fêter un but, mais parce que, enfin, je peux encore te serrer dans mes bras», Conclut-il.