Barcelone et la Real Sociedad une place sera jouée en finale de la Super Coupe d’Espagne dans le jeu qui se déroule dans le Nuevo El Arcángel de Córdoba. L’équipe du Barça répète dans ce nouveau format du tournoi, bien que l’année dernière, elle ait été éliminée dans ce même tour contre l’Atlético de Madrid. En revanche, les habitants de Saint-Sébastien font leurs débuts dans ce nouveau modèle Super Cup.

Bien qu’il n’ait pas été contesté en Asie en raison de la pandémie de Covid-19, le Supercoupe d’Espagne il n’allait pas rester sans jouer. La Fédération a rapidement déplacé un dossier et a décidé de le transférer en Andalousie. Cette communauté autonome assistera à la confrontation de quatre équipes historiques de football espagnoles. Real Sociedad et Barcelone Ils ouvriront la fermeture ce mercredi à Cordoue, Athlétique et Real Madrid se poursuivra à Malaga et les deux équipes gagnantes se battront pour le titre à Séville, en La Cartuja.

Ronald Koeman Il tentera de remporter le premier championnat de son époque dans quelques mois aux commandes du navire Culé. Barcelone a besoin du trophée de la Supercoupe d’Espagne comme manger pour continuer à nourrir ce moral qui augmente à chaque victoire. En outre, compte tenu du fait que l’année dernière, l’entité du Barça s’est retrouvée sans chanter un alirón après plus d’une décennie, en Can Barça ils sont conscients qu’il est nécessaire de revenir le plus tôt possible sur le chemin des titres.

Et c’est que retrouver cette mentalité gagnante peut aussi être décisif pour l’avenir de Leo Messi. Le «10» veut gagner des championnats et mener un projet gagnant et même des détails dans des tournois mineurs peuvent sérieusement influencer sa décision. D’autres facteurs joueront également dans sa continuité comme l’économie ou le président qui atteint le noble étage de la Camp Nou lors d’élections dans lesquelles il apparaît comme favori Joan Laporta, chef avec qui le Rosario a touché le ciel avec ce fameux sextuor.

Les footballeurs du Barça viennent à l’affrontement après avoir ajouté trois matchs consécutifs pour remporter la victoire. 2021 a bien commencé pour lui Barcelone, et aussi pour Leo Messi. L’attaquant argentin compte quatre buts en trois matches et semble avoir retrouvé sa meilleure version après un départ irrégulier du championnat. Votre association avec Pedri pourrait être vital pour l’équipe qui s’entraîne Ronald Koeman est planté dans la finale qui se jouera dimanche prochain au stade de La Cartuja.

Oui Messi et Pedri pourrait être de la plus haute importance pour votre équipe, le Dembélé ou Antoine Griezmann. Ousmane est revenu imparable après sa énième blessure et laisse de grands détails sur son football lorsqu’il est sur le green. L’ancienne équipe du Borussia Dortmund, le staff technique et les supporters voudront que le champion du monde 2018 en Russie reste à l’écart de l’infirmerie le plus longtemps possible. Par contre, c’est le cas de Macon. L’ancien attaquant de l’Atlético a signé un doublé lors de la victoire contre Grenade et espère continuer cette séquence de but contre son ancienne équipe: le Société réelle.

Le reste de la gamme qui emploiera vraisemblablement Ronald Koeman pour atteindre la fin du Supercoupe d’Espagne Il est très similaire au type onze. Ter Stegen Il sera dans le but et tentera de le laisser à zéro en faisant sa part dans la recherche pour passer au tour. Dest, Jordi Alba, Mingueza et Lenglet Ils visent à être les défenseurs qui commencent. Busquets et De Jong serait en avance sur eux, tout comme Pedri, qui sera celui qui essaiera de faciliter le travail du trident formé par Messi, Griezmann et Dembélé.

Ce ne sera pas facile pour lui Barcelone avant un Société réelle qui a connu un magnifique début de saison, certains experts les incluant parmi les favoris pour remporter le Ligue de Santander, mais l’équipe de Saint-Sébastien s’est un peu dégonflée et, bien qu’il semble qu’elle soit là-haut dans le tableau, elle ne se battra pas pour le titre. La grande performance des Donostiarras a abouti au renouvellement de Shérif Imanol, sans aucun doute, l’homme clé de ce changement que le Real a opéré l’année dernière.

Bien qu’Imanol ait été l’élément clé du projet, nous ne devons pas oublier les footballeurs qui donnent des performances si élevées qu’ils permettent à la Real Sociedad de regarder Barcelone de vous à vous. Les Mikel Merino, Oyarzabal, Le Normand, Barrenetxea ou Portu, parmi tant d’autres, seront les grandes menaces qu’un Barcelone qui a toujours eu du mal à gagner l’équipe txuri-urdin. Cette fois, l’étape sera le Nuevo El Arcángel, un stade neutre, mais dont l’herbe servira sans aucun doute à deux clubs de football espagnols historiques pour jouer une place en finale de la Supercoupe d’Espagne à la vie ou à la mort.