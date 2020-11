Afp

Journal La Jornada

Jeudi 12 novembre 2020, p. a12

Augusta, UE. L’Augusta Masters, dernier but du Grand Chelem dans une saison marquée par le coronavirus, débute aujourd’hui avec une présence réduite de golfeurs latino-américains, emmenés par le Mexicain Abraham Ancer, les Argentins Ángel Cabrera et Abel Gallegos et le Colombien Sebastián Muñoz.

Reporté depuis avril en raison de la pandémie, l’Augusta Masters débute avec un paysage automnal inhabituel et sans la ferveur des fans, mais avec de grands candidats à la veste verte, parmi lesquels l’espagnol Jon Rahm, et les cartes fortes locales, Dustin Johnson et le champion en titre, la légende Tiger Woods.

Abraham Ancer, 29 ans, fera ses débuts dans le tournoi des maîtres. Né au Texas, mais élevé à Reynosa, le golfeur a la double nationalité et choisit de jouer sous le drapeau mexicain.

Après avoir fait ses débuts avec l’équipe internationale à la Presidents Cup 2019, Ancer a eu une saison de tournée de la PGA 2020 avec deux finalistes et deux autres apparitions dans le Top 10.

Cabrera, 51 ans, a gagné au Augusta National Golf Club en 2009, battant deux joueurs américains, Kenny Perry et Chad Campbell, après une série éliminatoire de deux trous. L’Argentin est devenu le premier golfeur sud-américain à remporter le Masters, deux ans après avoir remporté l’Open des États-Unis.

▲ Le golfeur tricolore affrontera de grands rivaux comme l’espagnol Jon Rahm et l’américain Dustin Johnson, entre autres, à Augusta. Afp photo

Dans cette édition, Cabrera fait sa 21e apparition dans les tournois du Grand Chelem, avec 52 victoires en tant que professionnel.

De son côté, le Colombien Muñoz a remporté le championnat Sanderson Farms 2019 en battant Im Sung-jae dans un bris d’égalité, sa première victoire sur le PGA Tour. Ce triomphe lui a valu sa première invitation au tournoi des maîtres.

Âgé de 27 ans et né à Bogotá, Muñoz était coéquipier à l’Université du nord du Texas du mexicain Carlos Ortiz, vainqueur de l’Open de Houston la semaine dernière, un triomphe qui lui a valu un billet pour participer au Masters 2021.

La recrue argentine Abel Gallegos, 17 ans, est également en lice, qui a fait son chemin dans le golf avec une victoire au championnat amateur latino-américain en janvier dernier à Playa Del Carmen, au Mexique. Il a utilisé une combinaison dévastatrice de puissance et de style pour remporter la première victoire de son pays dans ce tournoi, tirant un superbe 67 (-4) pour gagner par quatre coups au Club de Golf El Camaleón de Mayakoba.

Avec la victoire, Gallegos est devenu le deuxième plus jeune monarque du championnat régional et a obtenu des exemptions dans quelques tournois particulièrement convoités, comme ce Masters of Augusta.