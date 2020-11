Le Mexique domine la Coupe jeunesse des poids avec 20 médailles; ils avaient un goût de gloire pour nous, dit Alvarado

Les haltérophiles ont concouru en ligne à la Coupe du monde junior pendant plus d’une semaine, remportant dans les deux branches avec 20 médailles: sept d’or, trois d’argent et 10 de bronze. Ils ont bon goût pour nous et nous ont donné une énorme satisfaction pour la situation dans laquelle nous nous trouvons avec la pandémie (de Covid-19), a déclaré Rosalío Alvarado, président de la Fédération mexicaine de la spécialité.

Avec 17 sélectionnés, un grand rôle a été joué, a souligné la tête du FMLP, sans oublier la performance de Tamaulipas, 16 ans, Casandra Michel Vélez, vainqueur de trois médailles d’or en 49 kilogrammes.

Son entraîneur Joaquín Castañeda est très jeune. L’Institut ne croyait pas en lui. Quand les résultats ont été donnés, il lançait des cordes de plaisir. Je crois que nous devons faire confiance à nos athlètes et entraîneurs pour ne pas les décourager et nous devons les soutenir pour continuer avec le projet de l’école de poids mexicaine, explique le leader, qui n’a cessé de recevoir des félicitations pour la performance du Mexique lors de la récente Coupe du monde de la jeunesse organisée. pour le Pérou.

C’étaient des mois de préparation pour deux équipes avec le soutien de leurs entités en fournissant du matériel pour l’entraînement, la compétition dans les gymnases ou chez eux en raison de l’enfermement, et même ainsi nous avons assez bien fait dans le concours endossé par la Fédération internationale et la Confédération panaméricaine.

Dans la dernière compétition, tout était défini, nous savions que les femmes avaient contribué plus de médailles et celles-ci nous ont aidés. Les hommes manquaient et il a également été remporté par les équipes, mais pas avec autant de médailles, mais ils ont donné un bon résultat pour être des champions absolus (dans les deux branches), a déclaré Alvarado.

Dans la branche masculine, 29 pays ont été enregistrés et le Mexique a obtenu la première place devant les Chinois et les Polonais, tandis que chez les femmes, il y avait 26 nations et les monarques ont été proclamés, suivis de la Pologne et du Pérou.

Avec deux compétitions en Sub 20 et le traditionnel tournoi du Pavo de San Luis Potosí dans sa 52e édition, le calendrier 2020 se terminera du 7 au 14 décembre, cependant, le travail se poursuit avec les présélections pour la foire olympique de Tokyo qui se tiendra l’année prochaine; J’espère qu’ils pourront gagner les huit places que nous avons estimées, ainsi que les Jeux Olympiques de la Jeunesse (Dakar 2026) pour qu’ils arrivent en force et où nous avons remporté deux médailles, une d’or et une de bronze.