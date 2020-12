Afp

Journal La Jornada

Samedi 26 décembre 2020, p. 9

Miami Le Miami Heat, finaliste de la saison dernière, et les Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo, ont ajouté leurs premières victoires du tournoi le jour de Noël de l’American Basketball League NBA, dans lequel les Brooklyn Nets ont écrasé 123-95 aux Boston Celtics.

Les Golden State Warriors, qui ont subi le coup d’une nouvelle blessure grave de Klay Thompson en pré-saison, ont subi leur deuxième défaite en se gonflant 138-99 contre les Bucks, dans une triste performance dans laquelle seule la recrue James Wiseman s’est démarquée, numéro deux du dernier Draft, avec 18 points, trois triples, huit rebonds et 3 blocs.

Steph Curry, la star qui a guidé Golden State vers les titres 2015, 2017 et 2018, avait 19 points avec un médiocre six sur 17 sur le terrain.

Les Warriors ont de nouveau fait naufrage contre la défense des Bucks, qui a reconstruit leur douloureuse défaite contre les Celtics mercredi, dans laquelle Antetokounmpo a raté le dernier lancer franc qui pourrait entraîner le match en prolongation.

Milwaukee n’avait pas besoin de la meilleure version du Grec, le MVP (Most Valuable Player) des deux dernières saisons, qui est resté à 15 points (4/14), 13 rebonds et quatre passes.

A cette occasion c’est son écuyer Khris Middleton, avec 31 points et six triples, qui a mené l’attaque des Bucks, qui aspirent à nouveau cette année à atteindre leur finale tant attendue après deux ans à être la meilleure équipe de l’Est en phase régulière.

À Miami, les Heat ont également affiché leur première victoire de la saison contre les Pélicans de la Nouvelle-Orléans (111-98) vendredi avec un Duncan Robinson inspiré, qui a marqué sept triples.

Miami, qui a perdu contre les Lakers de Los Angeles lors de la finale en octobre, avait Robinson comme meilleur buteur avec 23 points, suivi du meneur slovène Goran Dragic avec 18 points et 9 passes décisives.

Leur star, Jimmy Butler, a marqué quatre points en 16 minutes de jeu et n’a pas sauté sur le terrain depuis la mi-temps avec une douleur à la cheville droite. Nous devenons plus à l’aise chaque jour, a déclaré Duncan Robinson. Nous avons été déçus de la façon dont s’est déroulé le premier jour et nous aimons jouer à domicile, même s’il n’y a pas de fans.

Les Pélicans sont venus de la défaite des Raptors de Toronto à leurs débuts, mais ils ont eu une mauvaise performance à Miami, où seuls leurs chiffres Zion Williamson (32 points et 14 rebonds) et Brandon Ingram (28 et 2) ont été sauvés.

James Harden condamné à une amende

Avant le début de la journée, James Harden, star des Houston Rockets, a été condamné à une amende de 50000 $ pour avoir enfreint les règles anti-Covid-19 imposées par la NBA. Lundi dernier, le joueur de 31 ans a participé à une soirée dans une boîte de nuit et plusieurs images sont apparues sur les réseaux sociaux dans lesquelles il est apparu sans masque et sans maintenir une distance saine.

Pendant ce temps, KC Jones, membre pivot de la dynastie des Celtics dans les années 1960, est décédé à 88 ans après une carrière au cours de laquelle il a conquis 12 anneaux de la NBA en tant que joueur et entraîneur, a rapporté l’équipe de Boston.