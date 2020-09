Le test de notation du Rallye « Princesa de Asturias » pour les championnats d’Europe, d’Espagne et des Asturies qui devait se tenir le 12 a été suspendu lorsque l’Automóvil Club Principado de Asturias (ACPA) a reçu hier après-midi une résolution du gouvernement de la Principauté et de son directeur. de la santé publique Rafael Cofiño avec la «prohibition» pour célébrer la 57e édition.

La décision a été prise unilatéralement par le ministère de la Santé et affecte une compétition de haut niveau qui était déjà pratiquement en cours avec les dommages consécutifs qu’elle cause aux participants, aux sponsors et à l’organisation.

Le rallye organisé par l’ACPA disposait déjà de matériel de santé et de prévention tel que des tests PCR pour les participants et les participants. Les événements qui ont attiré plus de public, comme la sortie du protocole, la section urbaine, la remise des prix et le shakedown, ont également été suspendus.

Il se trouve que les rallyes d’Ourense et de Ferrol se sont déroulés en Galice en juillet et fin août, marquant des rendez-vous pour le national, sans enregistrer un seul positif pour Covid-19.

L’organisation, qui a eu le soutien de tous les conseils municipaux où s’est déroulé le rassemblement composé de huit sections chronométrées, a demandé le rapport technique du ministère de la Santé pour connaître les détails de l’interdiction et a décidé de rechercher de nouvelles dates pour la célébration. de la course avant la fin de l’année, dates que vous avez déjà demandées à la Fédération Internationale, à la Fédération Espagnole et à la Fédération Asturienne. Rappelons que le « Princess 2019 » a été remporté par Rocket Suárez avec une Skoda Fabia R5.