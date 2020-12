L’inconfort du football asturien a été canalisé hier par Covadonga. Son président, Curro Cabal, a affirmé: “Les clubs de football des Asturies exigent un cadre juridique spécifique et sécurisé pour, au plus vite, pouvoir accueillir le public dans nos matches et réactiver les entraînements de nos catégories inférieures.” Et il a ajouté que «la survie de nos entités et la santé de nos jeunes sont en jeu. M. Adrián Barbón, nous avons besoin d’aide et de réponses pour ne pas être conduit à une disparition massive # SOSF FútbolModesto ”.

Les restrictions posent un double problème pour Covadonga. Cela le laisse sans les revenus des membres et les billets pour les matchs à ses débuts dans Second B, en plus des frais payés par les parents des joueurs de la carrière. «Entre les enfants et les entraîneurs, il y a 570 qui sont actuellement au chômage depuis le 3 novembre et, donc, on ne peut pas collecter», explique Curro Cabal, qui révèle d’autres déficits ajoutés: «La carrière ne génère pas de revenus, on perd environ trois mille euros des ventes de billets des équipes de base et nous l’avons également remarqué dans la vente de loteries et de tombolas, 25% de moins ».

«Les parents des gourdes sont fous de commencer», dit Cabal, qui entretient un contact télématique hebdomadaire avec tous les enfants. Le bon côté de cette crise est venu des petits et grands sponsors: Les annonceurs sont extrêmement généreux. Celui qui a un panneau publicitaire de 200 euros le renouvelle ».

Cabal regarde autour de lui et se rend compte que la situation est critique car “il y a beaucoup d’équipes qui génèrent des dépenses et n’ont aucun revenu”. C’est le cas de Praviano, comme l’explique son président, Agustín García: «Nous faisons des chiffres tous les jours. Cette semaine ou la prochaine, nous paierons la masse salariale de novembre et je pense que nous pouvons aussi affronter décembre, mais à partir de janvier, je ne sais pas ce qui se passera s’il n’y a toujours pas de public sur le terrain. Nous devons encore envisager de jouer avec des jeunes ».

“Nous payons toutes les dépenses fédératives, chaque arbitrage est de 500 euros et, aujourd’hui, le revenu est égal à zéro”, Ajouta Garcia. Ou presque zéro parce que le Praviano bénéficie d’un soutien externe que son président souligne: «Quinze ou vingt membres ont renouvelé la carte, même s’ils ne peuvent pas regarder les matchs. Et les sponsors du maillot (Toscaf, Kia, Talleres Peñaullán et Hotel Rey Silo) ont avancé le sponsoring jusqu’en septembre. Et le conseil municipal de Pravia nous a également versé la subvention ».

Agustín García rejette la publicité statique “parce que nous n’allons pas demander aux bars quand ils sont fermés”, alors il calcule un écart de 25% dans le budget. Il insiste sur la nécessité d’avoir à nouveau une audience, mais estime que tout cela se verra sur le long terme: «Les derniers mois peuvent être problématiques. Et si on libère cette année c’est en hypothéquant la saison prochaine ». Le président de Praviano ne demande pas d’aide publique: «Il y a de nombreux secteurs de la société qui ont du mal à se soucier du football, mais ils devraient envisager d’avoir un public. Dans notre domaine, nous pourrions avoir près de 400 personnes à un mètre et demi de distance. Et nos billets dépassent rarement 150 ».