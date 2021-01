Après la première de la quatrième saison de “The Hidden World of Sabrina” (“Chilling Adventures of Sabrina” dans sa langue originale) sur Netflix, de nombreux fans de la sorcière adolescente ont été plus qu’étonnés par ce qui s’est passé. Il y a eu huit épisodes qui ont laissé plus d’un essoufflé en raison du résultat surprenant qu’il a eu.

Avec deux Sabrinas existant dans la même chronologie, ce n’était qu’une question de temps avant que l’univers ne commence à ressentir les effets domino du voyage dans le temps de Sabrina, a pour effet que plus d’une série télévisée et les films ont exploré le vaste monde de la science-fiction.

Cela a généré plus d’un problème, en plus des huit terreurs qui ont été apportées sur terre pour détruire le Spellman et le monde autour d’eux. Cela a fait que dans chaque épisode, il y avait de nombreux décès et parmi eux, ceux de la distribution principale.

Nous vous montrons la liste complète de tous les personnages décédés dans les derniers chapitres de la quatrième saison de “Le monde caché de Sabrina”.

1. DORIAN GREY

Photo: capture d’écran Netflix

Son cœur est déchiré par la deuxième Terreur Eldritch dans l’épisode 2 (“Chapitre trente: Uninvited”).

2. BÉBÉ ADAM

Photo: capture d’écran Netflix

Lilith et Lucifer viennent d’avoir un descendant, mais malheureusement, il a été tué dans l’épisode 5 (“Chapitre trente-trois: Deus Ex Machina”).

3. SABRINA MORNINGSTAR

Photo: capture d’écran Netflix

Le sosie de Sabrina est incapable de soutenir son voyage de retour de la réalité alternative dans l’épisode 8 (“Chapitre trente-six: Dans les montagnes de la folie”). Après avoir averti Nick et la Sabrina originale du Vide, elle meurt dans ses propres bras.

4. PÈRE BLACKWOOD

Photo: capture d’écran Netflix

Prudence sort enfin son père de sa misère, et de celle de tous les autres, dans l’épisode 8 («Chapitre trente-six: Dans les montagnes de la folie). La fille non reconnue du père Blackwood décide de le tuer avec une tronçonneuse.

5. SABRINA SPELLMAN

Photo: capture d’écran Netflix

Sa tentative d’arrêter le Vide et de sauver les gens qu’elle aime amène Sabrina au bord de la mort dans l’épisode 8 («Chapitre trente-six: Dans les montagnes de la folie»). Malheureusement, le sortilège est trop pour elle. Après avoir été enterrée aux côtés de son sosie sur le terrain de la morgue de Spellman, Sabrina se retrouve dans «l’au-delà» avec Nicholas.

6. SCRATCH DE NICHOLAS

Photo: capture d’écran Netflix

En rencontrant Sabrina dans l’au-delà, Nick révèle qu’il a volontairement «nagé dans la mer des douleurs» et a été détruit par une «mauvaise gueule de bois».

QU’A PENSÉ KIERNAN SHIPKA DE LA MORT DE SABRINA?

Dans une interview avec ETL’actrice qui a joué le rôle principal, Kiernan Shipka, a déclaré qu’elle avait été choquée d’apprendre que “Le monde caché de Sabrina” avait pris fin. Elle s’en est rendue compte en révisant son scénario.

«Je pense que j’avais la même mentalité que tout le monde: que Sabrina ne peut pas mourir. Voici Sabrina. Et puis j’ai dit: ‘Oh, il n’y a plus de pages. Je pense que c’est tout, «mais c’est une fin dramatique», dit-il.

Il a également déclaré que la fin de la série Netflix l’avait trop affectée car elle ne se sentait pas préparée à ce résultat. «En fin de compte, je pense que ce que cela représente, c’est qu’elle est vraiment une âme altruiste et qu’elle se sacrifie pour le plus grand bien, ce qui est très important. Et je pense que cela m’a frappé assez émotionnellement. Ce n’est pas facile, ça finit par digérer. Il y a beaucoup de sens et d’impact derrière cela. Mais surtout, j’ai été complètement surpris. “