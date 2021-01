Mis à jour le 01/06/2021 16:43 pm

Avant la première de la quatrième et dernière saison de “Le monde caché de Sabrina“(” Chilling Adventures of Sabrina “dans sa langue d’origine) un croisement avec la série classique des années 90 a été annoncé. Dans un moment si attendu par les fans, c’est arrivé dans les cinquième et septième chapitres où les tantes originales Hilda (Caroline Rhea) et Zelda (Beth Broderick) sont apparues.

Même la version bavarde de Salem est apparue, mais il n’y avait aucun signe de Melissa joan hart, qui a joué Teenage Witch entre septembre 1996 et avril 2003. Pourquoi l’actrice de 44 ans n’est-elle pas apparue dans le drame Netflix?

Pendant le premier clin d’œil de “Le monde caché de Sabrina“Au personnage de Melissa joan hart, le jumeau Morningstar (Kiernan Shipka) dîne avec les versions des années 90 de leurs tantes et ils expliquent qu’ils travaillent pour une série télévisée à succès et qu’ils vivent sur le plateau.

Ils soulignent également qu’il est impératif d’apprendre les dialogues, sinon cela sera considéré comme une erreur et quand trois seront accumulés ils seront envoyés dans la salle verte, un endroit d’où personne ne revient, et vers lequel «ils ont envoyé la dernière Sabrina». Apparemment, la sorcière adolescente a commis trois erreurs et a été transformée en nourriture pour chats sur les propres ordres de Salem.

La deuxième référence se produit lorsqu’un nouvel Ambrose (Chance Perdomo) dit à Morningstar: “Avec cette cassette, vous devez être la nouvelle Sabrina.” Cela signifie que non seulement il est conscient du sort du personnage de Joan Hart, mais il a été chargé d’exécuter les ordres de Salem.

De son côté, Beth Broderick (Zelda) considère que l’absence de l’ancienne Sabrina était la meilleure décision pour maintenir un point logique dans l’histoire. «Parce qu’avec nous, les tantes ont encore vieilli. CA a du sens. Mais si Sabrina est soudainement une femme adulte avec ses trois enfants, je pense qu’il serait plus difficile de fusionner ces intrigues », a-t-il expliqué dans une interview avec Digital Spy.

MELISSA JOAN HART SUR “LE MONDE CACHÉ DE SABRINA”

Pendant ce temps, Melissa Joan Hart a précisé lors d’une conversation avec Insider qu’elle n’était pas intéressée à participer à la fiction de Netflix et ce n’est pas non plus en voyant un chapitre de “Le monde caché de Sabrina“, Puisque” la série est beaucoup plus sombre, satanique et sexy que la nôtre, c’est donc un type de spectacle très différent. “

«Je pense qu’il est beaucoup plus orienté vers les milléniaux et les jeunes générations. Ce n’est pas quelque chose que je vais voir, ni que je suis intéressé à voir maintenant, et ce n’est pas quelque chose que mes enfants verront », a ajouté l’actrice, productrice et designer dans cette interview.

Les seuls clips de l’émission que Joan Hart a vus sont quand elle a rejoint Nate Richert (Harvey) dans une vidéo pour Netflix dans lequel ils ont réagi aux scènes. “J’ai pu voir une partie de cela, alors j’ai eu une idée, mais je ne pense pas que ce soit vraiment pour moi”, a-t-il déclaré. «Ce n’est pas vraiment mon public. J’ai regardé ‘Stranger Things’ mais c’est la seule émission d’horreur que je regarderai jamais. “