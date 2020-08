Tennis – Billie Jean King et d’autres acteurs du monde du tennis ont rendu hommage à la légende du tennis Althea Gibson, qui aurait eu 93 ans le 25 août. Gisbon, décédé en 2003, est considéré comme l’une des légendes du sport et a contribué à briser les barrières dans le monde du tennis.

En 1956, elle devient la première Afro-américaine à remporter un titre du Grand Chelem, lorsqu’elle remporte les Championnats de France et en 1957 et 1958, elle remporte à la fois Wimbledon et les Nationals américains (précurseur de l’US Open). Au cours de sa carrière de tennis, elle a remporté 11 tournois du Grand Chelem – cinq titres en simple, cinq titres en double et un titre en double mixte.

Gibson a été intronisée au Temple de la renommée du tennis international et au Temple de la renommée du sport féminin international et après sa carrière de tennis, elle est également devenue la première joueuse noire à participer au Women’s Professional Golf Tour.

En tant que golfeuse, le meilleur classement d’Althea Gibson était n ° 27 en 1966, et son meilleur résultat en tournoi était une égalité pour la deuxième après une série éliminatoire à trois au Len Immke Buick Open de 1970. Elle a pris sa retraite du golf professionnel à la fin de la saison 1978.

Sur le circuit de tennis, elle a ouvert la voie à d’autres joueurs afro-américains tels qu’Arthur Ashe et les sœurs Williams, qui sont également devenues champions du Grand Chelem.

Billie Jean King dit qu’elle est éternellement reconnaissante à Althea Gibson

Billie Jean King, qui a souvent dit que Gibson était une grande source d’inspiration pour elle, a rendu un hommage élogieux à la légende du tennis sur Twitter.

« Aujourd’hui aurait été le 93e anniversaire d’Althea Gibson. Pour m’avoir montré à 13 ans à quoi ressemblait la n ° 1 mondiale, changer ma trajectoire de vie. Pour avoir brisé la barrière de la couleur au tennis en tant que première personne noire à remporter un majeur.

Pour avoir triomphé malgré beaucoup d’adversité. Reconnaissant pour toujours »

Il est temps de réfléchir à la vie et à l'impact éternel d'un véritable pionnier Althea Gibson, la première Afro-américaine à remporter un titre du Grand Chelem, aurait eu 93 ans aujourd'hui

Aujourd'hui aurait été le 93e anniversaire d'Althea Gibson. Pour m'avoir montré à 13 ans quel numéro mondial J'avais l'air de changer la trajectoire de ma vie. Pour avoir brisé la barrière de la couleur au tennis en tant que 1er Noir à remporter une majeure. Pour avoir triomphé malgré beaucoup d'adversité. Reconnaissant pour toujours.

« Elle avait tellement d’obstacles et elle a surmonté tous ces obstacles. » C’était le 93e anniversaire d’Althea Gibson.

« Elle avait tellement d'obstacles et elle a surmonté tous ces obstacles. » C'était le 93e anniversaire d'Althea Gibson.

Althea Gibson🎾 est la première femme noire à apparaître sur la couverture de Sports Illustrated + TIME – A ouvert la voie aux filles.

« Un des plus grands joueurs de tennis américains et une véritable icône. » Pour ce qui aurait été son 93e anniversaire, nous honorons et nous souvenons de l'héritage d'Althea Gibson.

Lors de l’US Open de l’année dernière, l’USTA a dévoilé une sculpture qui rendait hommage à Althea Gibson.

Venus Williams a pris la parole à cette occasion, en disant: « J’adorerais si les gens la connaissaient davantage. Ce n’était pas facile d’être afro-américain dans les années 50. C’était en fait, je ne dirais même pas facile, il était impossible de faire cela, et elle l’a fait et était une championne.

Je ne peux même pas imaginer ce qu’elle a vécu. Et parce qu’elle a traversé ça – elle a traversé ça alors je n’ai pas eu à le faire. Ce qu’elle a réalisé, son histoire n’a pas été racontée, donc cette statue est le début de ce que nous devrions faire pour Althea ».