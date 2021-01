Ander Herrera Il a pris la défense de son ami et ancien coéquipier Edinson Cavani, récemment sanctionné par la Fédération anglaise pour avoir qualifié un ami de «noir» dans un commentaire sur les réseaux sociaux. “S’ils vous sanctionnent pour ça … le monde va chier”, a déclaré le footballeur espagnol, en plus de montrer tout son soutien à l’attaquant de United.

Edinson Cavani, joueur du Manchester United et l’ancien PSG, entre autres, a récemment été sanctionné trois matches de suspension et une amende de 112 000 euros pour avoir qualifié de “negrito” à un ami dans un commentaire sur les réseaux sociaux. Le footballeur uruguayen a rapidement effacé le message et s’est excusé auprès de quiconque aurait pu offenser, mais a souligné qu’en aucun cas cela n’avait une connotation raciste. Malgré cela, la FA lui a ouvert un dossier et ne s’est pas débarrassée de l’amende.

Son ami et ancien partenaire dans le Paris Saint Germain, Ander Herrera, a voulu montrer publiquement son soutien, considérant une punition excessive pour un commentaire qui ne se voulait pas offensant. “S’ils vous punissent pour ça … le monde va chier”, a commenté le joueur, en plus de lui envoyer un câlin et de l’encourager à rester “fort”.

“J’accepte ma sanction mais je ne la partage pas”

Posséder Edinson Cavani Il a offert une déclaration après que la sanction ait été connue à la suite de son commentaire: «Merci, Negrito», après le soutien d’un ami sur les réseaux sociaux. «Je veux partager avec vous que j’accepte la sanction disciplinaire pour savoir que je suis étranger aux coutumes idiomatiques anglaises, mais je ne la partage pas. Je m’excuse si j’ai offensé quelqu’un avec une expression d’affection envers un ami, rien de plus dans mon intention », a-t-il déclaré. Cavani.

En raison de la sanction, Cavani n’a pas pu jouer le premier match de cette 2021 entre le Manchester United et le Aston Villa, avec la victoire des locaux à Old Trafford (2-1). De plus, le Demi-finale de Coupe de la Ligue contre Manchester City (6 janvier) et Match de FA Cup contre Watford (9 janvier).