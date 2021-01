Le pilote asturien n’a pas encore commencé sa nouvelle carrière en Formule 1 et le musée est déjà trop petit pour lui. Fernando Alonso veut se préparer à une nouvelle “ Alonsomanie ” en Espagne et allouera deux millions à son expansion.

Le complexe, situé à La Morgal, bénéficiera d’une injection économique de ce montant élevé qu’Alonso utilisera pleinement dans l’agrandissement de son musée. Cela permettra à l’espagnol d’ajouter les voitures alpines avec lesquelles il concourt ainsi que les accessoires et les trophées qu’il récoltera à son retour en Formule 1. Il n’est pas non plus exclu qu’il y ait une section pour ses courses en dehors du Gran Circo, y compris la Toyota Gazoo avec celui qui a remporté les 24 heures du Mans et avec qui il a bouclé le Dakar 2020.

L’expansion du musée de Fernando Alonso il aura également une nouvelle piste de karting. Bien que celui qui est déjà construit soit un mélange des courbes préférées des différents circuits dans lesquels l’Asturien a couru, ce nouveau sera couvert, le karting d’Alonso sera donc également en salle.

Il est à noter que le double champion attache une grande importance à la formation des jeunes talents et aux cours de formation des conducteurs dispensés dans son karting. C’est aussi un moyen de revenus supplémentaires puisqu’elle inclut la possibilité de louer la piste comme n’importe quel autre circuit.

L’activité de Fernando Alonso

En plus de posséder un musée et un karting, l’Asturien est récemment devenu actionnaire de RAW, une boisson isotonique basée aux Asturies. Fernando AlonsoDe plus, il sera l’ambassadeur de cette marque, qui l’accompagnera pendant le championnat de Formule 1 et dans sa vie de tous les jours.

“Promouvoir un mode de vie sain, prends soin de toi et pense ou rêver d’un avenir meilleur pour tout le monde, c’est quelque chose de vraiment attractif me conduit à rejoindre ce projet», A récemment souligné l’Espagnol, justifiant son investissement.

Bien que Fernando Alonso ait baissé sa cache pour pouvoir revenir en Formule 1, acceptant un salaire de 12 millions d’euros bien inférieur à celui du proche 30 perçue chez McLaren, le conducteur de 39 ans il recevra un bonus pour chaque sponsor qui vient chez Alpine grâce à lui. L’équipe de France, pour sa part, comprendra Kimoa, votre marque de vêtements, en tant que sponsor. Reste à savoir s’il fait de même avec son musée et avec son karting.

Le musée Fernando Alonso

Le musée de Fernando Alonso il a été inauguré en 2015 sept ans après le début de sa construction par le gouvernement de la Principauté des Asturies. La construction, qui avait un budget initial de cinq millions euros, seront exploités par la Fondation pour la promotion des courses automobiles dans les Asturies, à laquelle le gouvernement régional asturien et l’environnement du conducteur participent jusqu’à 2025.

Le musée Fernando Alonso a été inauguré avec une superficie de 95,442 mètres carrés, dont près de la moitié correspondent au circuit de kart, dont 1800 mètres en longueur et cela permet 29 chemins différents. Il existe également un circuit de conduite spécialisé, avec une surface de 19714 mètres carrés, destiné à la formation à la conduite dans des conditions météorologiques défavorables ou dans des situations extrêmes, et un espace dédié à l’éducation à la sécurité routière.