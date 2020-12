José Luis Chilavert veut être président de la République du Paraguay et se présentera aux prochaines élections qui se tiendront en 2023. L’ancien gardien de but de San Lorenzo, Real Zaragoza ou Vélez, a annoncé sa candidature pour les prochaines élections et il espère convaincre le peuple de voter pour lui.

«Fier d’être paraguayen! Président de Chila 2023 ». Ce sera le slogan que Chilavert utilisera lors de sa campagne électorale pour arriver au pouvoir en 2023. L’un de ses principaux arguments sera celui de mettre fin à la corruption qui existe dans votre pays d’origine.

Chilavert jouit d’une grande renommée après sa carrière de footballeur et veut que cela joue en sa faveur dans son intention de mettre le peuple paraguayen dans sa poche. L’ancien gardien controversé avait déjà montré son intention de comparaître il y a des mois, mais il l’a déjà annoncé officiellement, il prend donc au sérieux la présidence de son pays.

Après être entré dans l’histoire comme l’un des gardiens de but les plus marquants, Chilavert veut maintenant surprendre en politique, promettant un changement radical au Paraguay et garantir qu’il améliorera la vie des personnes qui ont souffert de la corruption au cours de ces années.