José Antonio avait 23 points, 10 rebonds, 6 passes, 3 balles volées et 6 fautes reçues, avec lesquelles il a atteint une valorisation de 41 points. Son coéquipier Fernando a signé un triple-double en marquant 28 points, en attrapant 13 rebonds et en recevant 10 fautes, lui donnant une efficacité de 38 points.

Ce sont des chiffres que n’importe quel Américain de la catégorie envierait, mais José Antonio et Fernando sont asturiens, de Navia et Gijón, respectivement. Et pour Fran Sánchez, son entraîneur, «les deux sont au moins des joueurs du LEB Plata».

Le naviego a une note moyenne de 26,3 points jusqu’à présent, tandis que celui de Fernando est de 23,6. Il est vrai que dans les chiffres mondiaux, il y a plusieurs joueurs qui ajoutent plus de points dans le classement d’évaluation, mais tous avec plus de matchs joués, donc les deux joueurs de Gijón Basket mènent ce classement en termes de pourcentage.

«José Antonio vient de jouer en Argent et est très polyvalent car il peut jouer pratiquement dans toutes les positions sauf au centre. Il nous donne beaucoup dans ce sens, surtout que son physique se démarque parce qu’il est très fort et qu’il a aussi un très bon tir extérieur », analyse l’entraîneur Fran Sánchez.

A propos de Fernando, il pense qu ‘”il est venu jouer au LEB Oro. Il n’y a pas de joueurs avec son physique en EBA; Il est très athlétique, avec un superbe tir à trois, une très bonne attitude défensive et un grand potentiel sur le rebond ». Fernando Fernández Noval pourrait jouer dans une équipe de catégorie supérieure “mais il préfère être à la maison”, déclare Fran Sánchez

L’une des clés du progrès de l’équipe est, selon Fernando Fernández Noval, «la chimie entre nous». Non seulement ils jouent ensemble, mais ils partagent également un appartement et des loisirs car ils aiment tous les deux surfer. En fait, hier, ils ont tous deux apprécié les vagues de San Lorenzo pendant un moment.

“C’est une saison spéciale, mais en général nous nous débrouillons bien”, indique José Antonio, qui semble personnellement «plus calme». “J’ai toujours aimé Gijón et je joue aussi avec des amis comme Fernando ou Charly, il y a beaucoup de choses qui me rendent très à l’aise ici”, dit-il. Formé à l’école Santo Domingo de Navia, il a passé une bonne partie de sa carrière professionnelle en Galice à jouer pour les Estudiantes de Lugo, avec lesquelles il est devenu le meilleur buteur national de la Ligue EBA, ce qui lui a valu plusieurs appels avec le Breogán de LEB Or. Il a également joué dans Basketball León et Clavijo. José Antonio n’est pas du genre à regarder les statistiques et ne savait pas que le sien avait été le meilleur bilan de la dernière journée et préfère mettre en évidence le jeu dans son ensemble: “Toute l’équipe était bonne, Michu à la fin du match était très bonne.”

Sans se fixer d’objectifs, les joueurs sont ambitieux: «Si nous ne devons pas nous arrêter à chaque instant et qu’il y a une continuité minimale, nous avons une équipe qui peut battre n’importe qui dans cette ligue. L’objectif est élevé ».

Fernando Fernández Noval l’a plus clair que son partenaire: «Pour moi, c’est l’objectif principal, essayer de gagner tous les matchs possibles et se battre pour finir premier car cette année, cela ne passe que dans la phase de promotion en premier de chaque groupe, pas les trois premiers comme avant. Cela va donc être beaucoup plus compliqué. Mais on va se battre pour ça, c’est sûr ».

«Nous allons avec quatre matchs gagnés et deux perdus. Et ceux-ci étaient après deux arrêts par le covid-19 et étaient des défaites dans les dernières secondes. Depuis mon arrivée, mon intention est d’aider l’équipe à monter dans la catégorie, je me sens bien même si c’est la saison la plus étrange que j’ai disputée et ça se voit quand il s’agit d’être impliqué », poursuit-il.

Fernando est un véritable globe-trotter du basket avec une expérience incluse dans une université américaine, celle d’Hannibal La Grange dans le Missouri, où il a étudié la carrière. A son retour en Espagne il a joué à Palencia, Vitoria, Murcie, Ávila, Cáceres, Oviedo, un an en Italie, Murcie est encore et maintenant dans sa deuxième saison dans les rangs de Gijón Basket. “C’est la première fois que je joue deux années de suite dans le même club”, Reconnaît Fernando.

Une bonne partie des options de Gijón Basket pour se battre pour la promotion passe entre ses mains. L’équipe a bien commencé la saison et elle ne demande qu’un minimum de continuité dans les mois à venir.