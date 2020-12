C’est être un Noël atypique pour tous et aussi pour Rafael Nadal. L’Espagnol passera pour la première fois depuis de nombreuses années des dates aussi importantes dans sa Majorque natale et ne prévoit pas de voyager avant la mi-janvier, pour commencer la quarantaine avant le différend du open d’Australie. D’autres années, l’Espagnol a passé ces jours à Abu Dhabi, où il a commencé la pré-saison en tournois d’exhibition.

Pendant des années, le Championnat du monde de tennis de Mubadala, un tournoi d’exhibition organisé à Abu Dhabi, a marqué le début de la pré-saison des îles Baléares dans les jours précédant Noël. L’année dernière, sans aller plus loin, Rafa Nadal a conquis le tournoi le 21 décembre contre Stefanos Tsitsipas. Mais cette année, le tournoi a été transformé en événement WTA prévu pour janvier et les restrictions dues à la pandémie ont fait disparaître à ce stade des tournois qui servaient de préparation aux joueurs de tennis.

Rafa Nadal ne prévoit pas de voyager avant la mi-janvier. L’Open d’Australie a défini les jours 15 et 16 pour l’arrivée des joueurs de tennis qui participent au premier Grand Chelem de l’année, date à laquelle une quarantaine obligatoire de 15 jours commencera avec des mesures de sécurité strictes. Cela permet aux Baléares de passer Noël pour la première fois depuis de nombreuses années avec sa famille et dans sa Majorque natale.

Formations, excursions et famille

Rafa Nadal est retourné à l’entraînement il y a des semaines avec ses vues sur l’Open d’Australie. Le numéro deux mondial s’entraîne ces jours-ci sur les pistes de son Académie de Manacor, où il a reçu de jeunes talents comme le Canadien Felix Auger-Alliasime ou italien Lorenzo Sonego, qui a apprécié son séjour au centre de formation espagnol de manière très positive.

Après son dernier match officiel la saison dernière, en demi-finale de la Masters Cup, Rafa Nadal a révélé quel était son prochain but: “Soyez prêt pour le 15 janvier et essayez de rivaliser au maximum dans ce qui est joué.” La saison 2021 n’est pas encore clairement définie, l’ATP n’a fourni qu’un calendrier pour les premières semaines de compétition, dont l’Open d’Australie sera la grande date -du 8 au 21 février-.

En dehors des entraînements, Nadal Profitez également de ces jours pour profiter d’excursions en plein air à travers les montagnes avec votre autocar Carlos Moya Et sa femme, Xisca Perelló. Bien que 2020 ait tout chamboulé et ait grandement compromis le différend des tournois, il a également offert la possibilité de passer plus de temps à la maison et en famille aux joueurs de tennis, habitués à ajouter des kilomètres et des kilomètres chaque semaine et à passer du temps loin du le sien.