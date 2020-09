La pandémie a ruiné la plupart des choses. Mais cela a peut-être aidé par inadvertance à résoudre l’un des problèmes récents de la MLB: une gestion atroce des lancements d’après-saison.

La MLB a publié mardi son calendrier des séries éliminatoires. Une grande partie de l’annonce a confirmé les rumeurs qui tourbillonnaient depuis des semaines: la série de trois matchs du premier tour se jouera entièrement au domicile de la meilleure tête de série, après quoi la ligue se déplacera vers quatre sites neutres. (Il est incorrect de désigner ces configurations comme des bulles, car elles ne sont pas scellées.) La série de la division de la Ligue américaine se tiendra au Petco Park de San Diego et au Dodger Stadium de Los Angeles, la série de la division de la Ligue nationale au Minute Maid Park de Houston et au Globe Life Field, à Arlington, au Texas. L’ALCS sera à Petco et le NLCS à Globe Life, puis les équipes convergeront à Globe Life pour les World Series. (L’idée ici est que personne n’aura l’avantage sur le terrain à moins que les Rangers ne réussissent l’un des retours les plus impressionnants de l’histoire du sport.)

Orlando Ramirez-USA TODAY Sports

Mais l’horaire contenait une ride supplémentaire: comme il n’y aura pas de voyage, il n’y aura pas de jours de voyage dans les trois premiers tours. (Ils conserveront les jours de repos après les Jeux 2 et 5 de la Série mondiale.) Cet ajustement pourrait changer l’ensemble des séries éliminatoires.

Au cours de la dernière demi-décennie, les gestionnaires ont commencé à utiliser les jours fériés pour remodeler leur gestion des enclos. Si vous ne jouez que trois matchs de suite deux fois en octobre, vous pouvez vous en tirer en ne comptant que sur vos trois meilleurs partants et une poignée de releveurs. Si vous rencontrez des problèmes en fin de partie, faites intervenir le démarreur le jour de son lancer.

Cette stratégie était apparue dans des cas isolés au fil des ans: Randy Johnson a sauvé le match 7 de la Série mondiale 2001 pour les Diamondbacks. Madison Bumgarner a fait de même lors du septième match de la Série mondiale 14 pour les Giants. Clayton Kershaw a sauvé le cinquième match de la NLDS ’16 pour les Dodgers. Mais c’étaient des situations de dernier recours. Le manager d’Astros, AJ Hinch, a commencé à déployer ses partants comme releveurs plus régulièrement en 17, et le manager des Red Sox Alex Cora et le manager des Nationals Davey Martínez ont intégré la pratique dans leurs plans en 18 et 19, respectivement. Tous les trois ont tout gagné.

Ce ne sera pas une option cette année, du moins pas avant les World Series. Les équipes ont besoin de quatre partants à moins qu’elles ne prévoient de commencer leur as avec un court repos dans chaque série, et elles seront obligées de compter sur plus que leurs deux ou trois meilleurs pompiers. Ils devront utiliser tous les pichets de leur liste. En d’autres termes, ils devront jouer le genre de baseball en séries éliminatoires qui leur a permis de traverser la saison régulière.

Le seul vrai faux pas de la ligue ici était de ne pas faire le changement avant la date limite des échanges, car cela aurait pu affecter la façon dont les directeurs généraux ont construit leurs équipes. Les partants Lance Lynn, des Rangers, et Dylan Bundy, des Angels, étaient des candidats commerciaux qui sont restés sur place; si les candidats avaient su à quel point la rotation serait utile, ils auraient pu être plus enclins à traiter pour eux.

Pourtant, dans l’ensemble, c’est une bonne décision. Cela pourrait même nous donner plus d’attaque, car nous voyons plus des 14 meilleurs lanceurs de chaque équipe. En espérant que la ligue trouve un moyen de conserver le changement, ou une version de celui-ci, pendant les saisons non pandémiques. (Au minimum, la MLB devrait éliminer l’un des jours de voyage de la série Division – vous n’avez pas besoin de deux jours de repos en cinq matchs.)

Dans une année aussi sans précédent, il sera agréable de voir un retour à une certaine normalité.

Coups rapides

Le voltigeur de gauche des Braves Adam Duvall a frappé mardi son 10e circuit du mois. Nous sommes le 15 septembre. Il en a eu cinq au total en juillet et août. Les rumeurs de la disparition des Yankees semblent avoir été grandement exagérées. Ils ont battu les Blue Jays 20 à 6 mardi pour les dépasser pour la deuxième place dans l’AL Est.La série de deux matchs des Giants-Mariners prévue mardi et mercredi a été reportée car la qualité de l’air à Seattle reste dangereuse alors que les incendies de forêt continuent de sévir. la côte ouest. Les équipes espèrent jouer mercredi et jeudi à San Francisco. Gardez un œil sur cela à la fois à court terme (près de la moitié des éliminatoires devraient avoir lieu sur la côte ouest) et à long terme (l’accélération du changement climatique signifie que nous allons probablement y faire face dans un avenir prévisible).