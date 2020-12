Avec 39 ans, le pilote asturien a découvert une boisson isotonique dont il raffole la saveur. À tel point qu’il a récemment demandé à ses abonnés Instagram plus d’informations sur ladite boisson. RAW Sport Drink n’a pas hésité à remercier Fernando Alonso ses mots avec un lot de produits qui ont fini de conquérir les Espagnols, qui ont décidé de devenir actionnaire de cette société basée dans les Asturies. En plus de Fernando Alonso, le pilote MotoGP Aleix Espargaró elle détient également une participation dans ladite société.

Fernando Alonso a été fait avec 10 pourcent de RAW Sport Drink et, en plus d’être un investisseur, il sera l’ambassadeur de cette marque. La boisson isotonique accompagnera le pilote pendant le championnat de Formule 1 et dans son quotidien.

Justifiant son investissement, Fernando Alonso a souligné: «RAW est la seule boisson isotonique qui offre 100% BIO et une hydratation saine, sans sucre ajouté, répondant enfin à une demande qui ne cesse de croître. Pour cette raison, je partage avec RAW de nombreuses valeurs essentielles non seulement dans le sport, mais en tant que philosophie de vie en général. Promouvoir un mode de vie sain, prendre soin de soi et penser ou rêver d’un avenir meilleur pour tous, est quelque chose de vraiment attractif qui me conduit à rejoindre ce projet».

“BRUT est l’alternative dont nous avions besoin pour ceux d’entre nous qui se soucient non seulement de notre santé et de notre forme physique, mais aussi de l’origine et de la qualité des produits que nous consommons et de leur impact sur la nature. RAW est la santé, la durabilité et l’engagement », a ajouté l’Espagnol.

Fernando Alonso, un coup de pouce pour la marque

Pour sa part, l’entrepreneur de Gijón Rubén González, PDG et fondateur de RAW Sport Drink en 2018, a souligné: «Fernando est l’exposant maximum des valeurs sur lesquelles Raw construit son identité de marque. Avoir votre soutien nous donne un grand coup de pouce pour continuer à diffuser cette philosophie de vie et toucher plus de personnes engagées pour la santé et l’environnement. Avec Raw, nous brisons les barrières et Fernando va nous pousser à aller encore plus loin ».

L’entreprise prévoit de clôturer 2020 en doublant les ventes de l’année précédente. De plus, il est en plein tour de table avec l’intention d’ouvrir des filiales aux Etats-Unis et en Asie d’ici cinq ans. Actuellement, la boisson isotonique est disponible en quatre saveurs: Lime-Citron, Orange-Mangue, Fraise-Menthe et Myrtille-Açaí.

Le contrat de Fernando Alonso lui permet de faire de la publicité

Pour revenir en Formule 1, l’Asturien a accepté de baisser son salaire d’environ 30 millions d’euros qu’il a facturé à McLaren à 12 ans. En compensation, et c’est Fernando Alonso vous aurez un salaire inférieur à celui que vous aviez Ricciardo, C’était de 20 millions, recevra un bonus pour chaque sponsor qui vient dans l’équipe grâce à lui. Renault, pour sa part, inclura Kimoa, sa marque de vêtements, en tant que sponsor, et il semble qu’il en fera de même avec RAW.

Il convient de noter que Fernando Alonso a annoncé il y a quelques jours que les masques Kimoa utilisés par lui et son équipe d’ingénieurs chez Renault peuvent désormais être achetés via Amazon. Le double champion du monde est également entré dans l’eSport et possède un karting et un musée dans les Asturies.