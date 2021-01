Qui l’aurait pensé il y a quelques mois Ousmane Dembélé a commencé à faire ressortir avec Barcelone une partie de ce qui lui avait été payé il y a plus de trois ans, quand il a explosé dans le Borussia Dortmund et le club a décidé de payer un millionnaire pour qu’il arrête les concurrents. Le pari du club était fort. Au début, ils ont payé à la fois 105 des millions de euros qui comprenait un bon nombre de variables avec un garçon qui avait récemment eu 20 ans. À ce jour, ce transfert a déjà coûté 130 millions et, s’il répond à une autre variable, ce pic pourrait augmenter …

C’est maintenant, dans l’un des pires moments sportifs de la Barcelone ces derniers temps, quand Dembélé Il montre ce potentiel qui se cachait entre les blessures et la conduite inappropriée du professionnalisme (retard, nourriture …). Il est vrai que certains problèmes physiques ont empêché le joueur de saisir une certaine continuité ces dernières années, mais ce n’est que jusqu’à présent que sa présence dans les onze est devenue une nécessité plutôt qu’une possibilité.

Paradoxalement, la nouvelle explosion de Dembélé et son nouveau rôle de premier plan dans cette ère culé génère un dilemme déterminant dans la Barcelone. Le footballeur a contrat avec le club jusqu’en 2022, le reste de la saison et une autre campagne. Apparemment, comme ils le soulignent dans Sport, la direction sportive de Blaugrana aurait déjà testé ces dernières semaines avec le Français et son agent la possibilité de prolonger leur contrat, bien qu’ils n’aient pas encore écouté la proposition qui allait être soulevée.

Ainsi, une situation délicate s’ouvre dans les mois à venir. Si le joueur ne veut pas renouveler avec lui Barça, la saison suivante commence la dernière avec les culés contractuellement parlant. Cela, en termes de marché, génère le besoin de chercher une vente cet été avant de tomber dans la possibilité que le footballeur finisse par partir gratuitement à l’été 2022 ou à un prix plus que réduit en janvier de la même année. C’est le marron que le nouveau président de la Barcelone.

Joan Laporta – Comme un favori clair malgré les décisions de la Generalitat -, Victor Font ou Toni Freixa doit prendre une décision concernant Dembélé quand ils prennent leurs fonctions après les élections. Il y a de nombreuses décisions que le candidat élu doit prendre une fois sa victoire finalisée en février ou mars, date à laquelle le jour du vote a finalement été décidé. Messi, Koeman, un plan économique … il y a beaucoup de bruns au Barça en ce moment et loin de disparaître, certains plus comme celui-ci de Dembélé.

Ainsi, la nouvelle directive culé devra s’attaquer dès le premier jour à la Dilemme de Dembélé: renouvellement ou transfert. Le joueur a gagné depuis un moment déjà le droit d’être pris en compte, et à un bon niveau, sur le plan sportif. Les intermittences de Leo Messi, l’effondrement de Griezmann et son incapacité à être décisif et la blessure d’Ansu Fati ont jeté un tapis pour la piqûre de la Gaule.

Les blessures le respectent et sa condition physique donne des points et des joies à Koeman qui a radicalement changé d’avis avec les Français de l’été à ce moment de la saison. En fait, votre traitement d’été peut avoir beaucoup à voir avec votre décision de ne pas renouveler. L’entraîneur néerlandais n’était pas convaincu de son niveau et de la façon dont il allait se remettre de sa blessure, il a donc accepté de chercher une sortie si cela permettait des signatures comme celle de Memphis Depay. Un prêt a été conclu avec le Manchester United à la condition que Dembélé renouvelle et qu’il dise non.

Depuis lors, son importance avec l’équipe a tellement grandi qu’il a été décisif dans plusieurs matchs, le dernier contre Cornellá dans la Copa del Rey où, malgré un penalty manquant, sa contribution a été essentielle pour sceller la passe ronde et être en huitièmes de finale. Un but et une passe qui ne restaient que Pedri et a permis le but de Braithwaite. Il y a plein de raisons de parier sur sa rénovation, même si si vous optez pour la vente, le matériel ne manquera pas.

Dans la situation financière de Barça, toute injection économique est un soulagement et la possibilité d’obtenir une pincée significative pour Dembélé c’est sur la table. La décision sera prise par le nouveau conseil et dans quelles conditions il essaiera ou non de convaincre le footballeur de renouveler. S’il est contraint à une vente, le Manchester United toujours sur scène et dans d’autres clubs comme Bayern Munich, Chelsea ou Juventus ils ont également sondé leur situation.