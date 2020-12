Wanda nara il ne s’attendait sûrement pas, lorsqu’il a mis en ligne son dernier nu complet à cheval, que la publication aboutirait au tribunal. Et cela n’a rien à voir avec une éventuelle censure d’Instagram pour apparaître sans vêtements, car la photo est toujours publiée. La polémique vient d’une offensive et commentaire désobligeant de la comédienne italienne Luciana Littizzetto, à laquelle la femme de Mauro Icardi assure qu’elle va poursuivre.

«Quand on dit qu’il monte à cru, entre les deux le plus habillé se trouve le cheval. Je me demande comment ils l’ont élevée: à cause du poids … alors elle ne se saisit que par la force de ses ongles … et je pense, Jolanda, explique-moi où s’est terminée le pommeau de selle, car à mon avis il le harponne “, a déclaré Luciana Littizzetto dans le dernier épisode de l’émission «Che tempo che fa», un commentaire qui a beaucoup énervé Wanda Nara, ce qui n’explique pas pourquoi ils doivent l’attaquer comme ça simplement pour avoir mis en ligne des photos artistiques de ce type sur Instagram.

“Je vais la conduire au tribunal,” Wanda Icardi a précisé sur ses réseaux sociaux le commentaire offensant de la comédienne italienne, que si l’Argentine tient parole, elle devra aller témoigner pour cette attaque controversée à la télévision. Wanda Nara regrette qu ‘«en 2020, nous rencontrerons encore de telles femmes. Évidemment, elle devra répondre judiciairement. Les prévarications et la violence ne viennent pas seulement des hommes, bien au contraire. Tout arrive dans une semaine très spéciale pour la femme et l’agent Icardi, car c’était son anniversaire et elle l’a célébré avec style (compte tenu du coronavirus) avec sa famille et ses amis à Paris, déjà de retour de leurs vacances en Argentine, où ces photos ont été prises avec les chevaux.

«Les années passées me font regarder autour de moi et faire le bilan par inadvertance de mes années passées … Je ne peux pas être plus béni avec ma grande famille d’être si jeune en grandissant cinq merveilleux enfants qui aujourd’hui avaient hâte de me serrer dans leurs bras, qui il y a une semaine ont caché leurs lettres d’amour en attendant mon anniversaire plus anxieux que quiconque. À mon mari qui a mis tant de choses entre mes mains parce qu’il sait que je pourrai toujours donner ma vie pour tous … À ma famille en Argentine qui me manque tant et au nombre d’amis uniques et précieux qui font partie de ma famille et qui Ils sont disséminés dans les endroits où j’ai vécu et dont je me sens toujours si proche. J’ai la chance de vous avoir tous, merci pour tant d’amour inconditionnel », a écrit Wanda Nara.