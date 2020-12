Avec le Noël le plus étrange jamais au coin, est également très proche de la populairement connue sous le nom de Journée de la santé ou, ce qui est la même chose, le tirage au sort extraordinaire du Loterie de Noël, qui aura lieu le prochain Mardi 22 décembre à Madrid. La vente des dixièmes est meilleure que prévu, malgré les restrictions de mobilité et la baisse du tourisme intérieur en raison de la fermeture du périmètre de la quasi-totalité des communautés autonomes. Et l’un des chiffres les plus demandés par les joueurs est 25110, date du décès de Maradona (25 novembre) combiné avec son numéro mythique 10.

Selon le propriétaire de l’administration de la loterie où elle est vendue, le nombre 25 110 est sur le point de s’épuiser. Il ne reste que quelques billets pour le tirage de la loterie de Noël. La Fortuna de Sant Pere i Sant Pau, comme l’appelle cette administration de loterie, est située dans la ville de Tarragone et son responsable s’assure que les demandes n’ont pas cessé d’arriver tous les jours depuis La mort de Diego Armando Maradona était connue le 25 novembre.

Cette année, l’annonce de la loterie de Noël rappelle comment nous avons partagé tout au long de notre vie … Dites-nous avec qui vous la partagez habituellement ou avec qui vous allez la partager cette année. # Loterie de Noël #ShareComoSiempre #ShareComoNunca https://t.co/uOyHfxQRIc – Loteries d’État (@loterias_es) 27 novembre 2020

Le nombre 25,110, comme nous l’avons expliqué, combine la date de la mort de Maradona (25 sur 11) couplé à l’achèvement du légendaire 10 que Diego portait toujours dans ses différents maillots tout au long de sa carrière sportive. “Nous avons ce numéro pour la tombola de Noël, mais c’est à la suite de la mort de Maradona que nous avons commencé à recevoir des appels téléphoniques, notamment de l’extérieur de Tarragone, qui étaient intéressés à l’acheter”, a déclaré le propriétaire du journal au Diari de Tarragona. administration, Montse Calvet.

Folie pour 25110

«Il nous reste les dix derniers dixièmes. Nous avons eu une édition assez volumineuse de ce numéro », a reconnu le propriétaire il y a quelques jours dans des déclarations à RTVE. De plus, Montse Clavet a révélé que a commencé à prendre conscience de la folie d’obtenir 25 110 pour le tirage de la loterie de Noël lorsqu’une entreprise argentine a appelé son administration pour s’enquérir du nombre. «Une entité argentine située à Vizcaya nous a appelés et à partir de là, les alarmes ont commencé à se déclencher», a-t-il commenté.

Cette année nous a fait prendre davantage conscience des gens qui nous entourent et que nous n’avions peut-être pas remarqués auparavant. Et vous, cette année allez-vous partager un dixième pour la première fois avec quelqu’un? # Loterie de Noël #ShareComoSiempre #ShareComoNunca pic.twitter.com/2uoZdbFPuz – Loteries d’État (@loterias_es) 26 novembre 2020

Dans les prochains jours, si le taux d’achats des dixièmes est maintenu, les 25110 rejoindront les 14320, le nombre qui comprend la date de la déclaration d’état d’alarme en mars dernier et qui a été épuisé 48 heures après la la vente. «Nous avons des lignes téléphoniques qui n’arrêtent pas de sonner pour demander le même numéro, 25 110», explique Monste, le propriétaire de cette administration de Tarragone, qui en 2010 a distribué un cinquième prix lors du tirage de la loterie de Noël.