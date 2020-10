Novak Djokovic a dit au revoir au tournoi de Vienne après sa chute, Contre toute attente, contre l’Italien Lorenzo Sonego en quart de finale par un retentissant 6-2 et 6-1. Le Serbe était le principal favori pour décrocher le titre en terres autrichiennes mais le numéro 42 de l’ATP, répété depuis la phase précédente, a pris les couleurs du numéro un mondial avec cette élimination juste avant d’affronter le Masters 1000 à Paris.

Le joueur de tennis de Belgrade souffre ainsi de sa deuxième perte de la saison, le troisième comptant l’élimination par disqualification contre Pablo Carreño à l’US Open. Cette humiliation rougissante survient à peine trois semaines après avoir clairement perdu contre le roi de la terre battue Rafa Nadal en finale de Roland Garros.

Djokovic n’est pas tombé face à un joueur aussi bas du classement ATP depuis plus de deux ans. Lorenzo Sonego est également un perdant chanceux, car il a été rattrapé du précédent après avoir chuté aux tours de qualification lors de cet événement dans la capitale autrichienne. Nole venait de remporter deux victoires consécutives contre Krajinovic et Coric, tous deux 7-6 et 6-3, lors de leurs premiers matchs à Vienne.

Sonego, 25 ans, a montré un haut niveau lors de l’affrontement et a ainsi remporté la plus grande victoire de sa vie en battant le numéro un mondial et l’un des grands spécialistes de ce type de surfaces et sera vu en demi-finale avec le vainqueur du match. entre Daniel Evans et Grigor Dimitrov. Donc, Djokovic, a subi la première défaite de sa carrière contre un joueur qui a été rattrapé de la phase précédente.