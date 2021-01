À ce jour, une centaine de footballeurs professionnels des principales ligues européennes sont libres de négocier avec n’importe quel autre club pour la saison prochaine. Avec l’entrée de 2021, laissant derrière lui le malheureux 2020, de nombreux joueurs n’ont plus que six mois pour terminer leur relation avec leurs clubs respectifs.

Certains sont déjà en train de négocier leur renouvellement avec leurs équipes actuelles, d’autres ont choisi entre celle-ci ou une autre depuis des semaines et certains attendront jusqu’à l’été pour voir ce qu’ils feront de leur avenir. Pendant ce temps, à partir de ce 1er janvier, ils sont libres de signer pour un autre club pour la prochaine campagne et nous pour former un rêve onze s’ils décidaient tous de signer pour le même club le 21/22.

Pour commencer, dans le but. Son nom sonne depuis plus de cinq ans, depuis 2015 pour être plus exact, mais il n’a que 21 ans. Gianluigi Donnarumma il a fait sien le but de Milan, il est un produit de sa carrière et a gagné une place dans le cœur de tous les rossoneros. Le but, représentant Mino Raiola, reste non renouvelé et est désormais libre d’occuper un autre grand but dès l’été prochain. L’Italien commencerait mais d’autres noms sortiraient comme alternatives sur le banc comme le but de Grenade Rui Silva, le gardien de Séville Vaclik ou celle d’Eibar, Dmitrovic.

Ce serait une défense de rêve que je pourrais former ensemble Eric Garcia (19), David Alaba (28) et le roi de la couronne, Sergio Ramos (3. 4). Jeunesse, polyvalence et ancienneté qui pourraient être constituées à l’arrière par les trois joueurs qui n’ont toujours pas de destination au-delà de l’été 2021. Les trois finalisent leurs contrats respectifs. La jeunesse centrale de la Ville, sondé par le BarçaIl pourrait faire ses valises pour le Camp Nou une fois sa relation avec les citoyens terminée.

L’Autrichien est l’un des plus gros bonbons sur le marché, les négociations de renouvellement avec le Bayern, il Real Madrid semble votre destination la plus probable. Le capitaine blanc et l’équipe espagnole n’ont pas encore renouvelé avec son club, il y a des postes à venir, mais il n’y a toujours pas de poste officiel alors que d’autres clubs rêvent de lui. Avec quoi jouez-vous le plus latéral? Elseid hysaj (26) et Juan Bernat (27) mettent fin à leurs contrats avec Naples et le Paris Saint Germain.

Pour le centre du champ un binôme plus que sympathique se dégage en clé Barça. Un pour sortir et un pour entrer. Riqui Puig (21) est l’un des bonbons sur le marché qui met fin à un contrat. Sa jeunesse et sa projection sont des garanties suffisantes pour miser sur lui pour la prochaine saison pour tout grand malgré le fait qu’il ne compte pas sur les minutes avec Koeman. A ses côtés, un souhait du coach néerlandais lui-même, Wijnaldum (30). Le milieu de terrain met fin à son contrat avec lui Liverpool et il pourrait finir par atterrir avec les culés. Rien pour le moment. Nous n’oublions pas Luka modric (35), dont le renouvellement avec Madrid est pratiquement clos, ou Javi Martinez (32), blessé avec le Bayern.

Devant le centre du terrain, agissant en tant que milieux de terrain, il y a deux autres joueurs avec une longue carrière. Ils sont Julian Draxler (27) et Mesut Ozil (32). Le duo d’Allemands semble coincé à la fois dans le Paris Saint Germain comme dans le Arsenal, vos équipes actuelles. Une nouvelle destination maintenant que vous êtes libre de négocier votre avenir complètement gratuitement pourrait changer le cours de votre carrière. Il y a d’autres joueurs qui terminent un contrat d’une certaine renommée comme Calhanoglu (26) avec Milan, Mkhitaryan (31) à Rome, Dis Maria avec PSG (32) ou Juan tuer (32) avec Manchester United.

Le jus est tout condensé à l’avant. Pouvez-vous imaginer qu’un club parvient à réunir l’été prochain Leo Messi (33), Memphis Depay (26) et Sergio Aguero (32)? Certains virtuoses de la FIFA sont convaincus que oui et pour cette raison, ils le voient possible. L’Argentin est la grande attente de l’année puisqu’en septembre il était déjà ferme dans son intention de partir. Il Ville, le mieux placé. Kun, l’un des grands streamers de l’année pour son humour, se retrouve également avec City. Si vous ne choisissez pas de destination au-delà de l’été, vous avez déjà un emploi.

Le dernier à entrer dans le onze de gala des joueurs qui terminent le contrat est Depay, un autre des souhaits de Koeman, à laquelle ils ne peuvent aspirer qu’une fois leur contrat conclu. Il semble être clair sur son avenir. Il y a un autre bon nombre d’attaquants pour tous les goûts qui terminent le contrat, du polonais Arkadiusz Milik (26) de Naples à Edison Cavani (33 ans) de Manchester United, passant par Marega (29) de Porto, Christian Benteke (30) du Crystal Palace, Stevan jovétique (31) de Monaco …