Le monde pleure de bout en bout sur le décès de Diego Armando Maradona. L’agitation est totale dans le football et dans d’autres sphères. Celui qui pour beaucoup a été le meilleur joueur de l’histoire est parti, d’où les innombrables réactions à tous les niveaux après la mort de Pelusa, qu’il a voulu licencier jusqu’au Pape François du Vatican.

«Le monde du sport pleure la mort du footballeur argentin Diego Armando Maradona, considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de tous les temps. Le Pape a été informé de la mort de Diego Maradona, se souvient avec tendresse des fois où vous l’avez rencontré ces dernières années et s’en souvient dans vos prières, comme il l’a fait dans les derniers jours lorsqu’il a été informé de son état », a déclaré le porte-parole du Vatican, Matteo Bruni.

Le pape François n’a pas utilisé ses réseaux sociaux pour rendre hommage à Maradona, mais il a voulu envoyer ce message affectueux via le porte-parole du Vatican. Et c’est que Maradona n’était pas simplement un autre ancien footballeur. C’était un très spécial à tous égards, également pour le Saint-Siège et son compatriote le Pape.

Rencontres et louanges

La preuve en est que l’Argentin a visité le Vatican trois fois en 2014, 2015 et 2016, mettant en vedette de grandes images de cordialité avec le pape François, qui le rejette maintenant tristement. Le footballeur est venu lui donner un maillot personnalisé de l’équipe nationale argentine et a félicité le pape à plus d’une occasion.

«Je tiens à remercier Francisco pour toute l’affection qu’il me porte. Aujourd’hui, je pense que nous reconnaissons tous qu’il est un phénomène, qu’il fera quelque chose pour les enfants et que nous avons un pape fantastique. Nous avons parlé de beaucoup de choses, de l’engagement de rassembler les joueurs et de faire quelque chose pour les enfants qui ne mangent pas dans de nombreuses régions du monde. Et nous sommes tout à fait d’accord, mais cela prendra du temps. Aujourd’hui, je peux dire que je suis un partisan de Francisco. Le premier partisan de Francis, c’est moi », a-t-il déclaré. Maintenant, en réponse à la relation qu’ils avaient, François voulait montrer sa douleur sur le site officiel du Vatican.