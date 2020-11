Le parquet de Jalisco confirme l’existence d’une plainte contre Dieter Villalpando

▲ Fernando Beltrán, un jeune milieu de terrain rojiblancos, a indiqué qu’étant donné la situation compliquée que traverse l’équipe, les joueurs ont resserré les rangs pour se concentrer sur le championnat.

Erendira Palma Hernandez

Journal La Jornada

Vendredi 6 novembre 2020, p. a10

Le bureau du procureur de l’État de Jalis-co a confirmé qu’il y avait une plainte contre Dieter Villalpando, un ancien joueur de Chivas, bien qu’il n’ait pas révélé de détails lors d’un processus d’enquête. L’expulsion du milieu de terrain a provoqué une réflexion interne dans l’équipe et Fernando Beltrán a assuré que le club de Guadalajara touchait le fond.

Oui, il y a une plainte contre le joueur. En raison de la nature de l’enquête et des conditions de l’enquête, nous ne pouvons pas donner plus d’informations, mais il y a certainement une diligence continue, et plus tard s’il y a une possibilité d’offrir des progrès ou un résultat, cela sera porté à la connaissance de tous, a rapporté Octavio Solís procureur général de l’État.

Selon les médias, une femme a porté plainte le 24 octobre pour agression sexuelle contre Villalpando. Le conseil d’administration de Chivas a décidé de prendre des mesures sur la question et a expulsé le joueur mercredi, tout en mettant Javier Chofis López, Juan José Gallito Vázquez et Alexis Peña comme transférables, qui auraient été à la même fête où il a été commis. le crime allégué.

L’affaire Villalpando a tellement secoué les joueurs de l’équipe rojiblanco que le milieu de terrain Fernando Beltrán a accepté d’avoir atteint une limite après avoir combiné cette situation avec d’autres actes d’indiscipline.

La vérité est qu’il n’y a pas d’autre moyen de toucher le fond que cela, c’est une situation compliquée pour mes coéquipiers, je pense en fait qu’aucun footballeur ne veut sortir comme ça, a-t-il déclaré lors d’une vidéoconférence.

En tant que groupe, nous en parlons et nous nous fermons, nous comprenons que nous devons prendre soin de faire la différence sur le terrain, nous devons être plus disciplinés si nous voulons être champions, nous travaillerons beaucoup dans cet aspect, a-t-il déclaré.

Il a noté qu’il comptait sur sa famille pour éviter les actes d’indiscipline. Les gens autour de moi m’ont aidé, qui savent ce qu’il m’a fallu pour arriver ici. Ils me demandent de ne pas m’installer.

Beltrán a préféré ne pas qualifier de bonne ou de mauvaise la décision de la directive rojiblanca lors de la séparation de ces joueurs, bien qu’il ait indiqué que cette mesure donne du sérieux à l’équipe.

Je ne suis pas le seul à remettre en question le conseil d’administration si c’était bon ou mauvais dans la décision qu’il a prise, c’était un point que les joueurs devraient faire très attention, cela nous aide à être plus sérieux et à ne pas prendre cela comme un jeu, a-t-il ajouté.

Ainsi, il a rappelé le conseil que lui avait donné l’ancien entraîneur de Chivas Matías Almeyda. Il nous a toujours dit que la course se terminait vite et qu’elle se terminait parce que vous décidiez.

La situation de Chivas ne passe pas inaperçue dans les autres équipes et Roberto Alvarado, milieu de terrain de Cruz Azul, a indiqué qu’un footballeur doit prendre soin de son travail et être professionnel à tout moment.

Chaque joueur est différent. Où que vous soyez, que ce soit Guadalajara ou Mazatlán, il y aura toujours des distracteurs, mais il faut être fort d’esprit et ne pas tomber, vous devez vous occuper de votre travail, car votre famille mange d’ici et cela peut se terminer du jour au lendemain, a-t-il déclaré.

Marco Fabian, un ancien joueur de Chivas et maintenant membre de Ciudad Juárez, a défendu les joueurs licenciés en soulignant qu’ils devraient être punis jusqu’à ce que la vérité soit connue.

Au Mexique, il est très facile d’ouvrir la bouche sans connaître la réalité. Un téléphone cassé est assemblé. (Los del Guadalajara) sont coupables sans savoir ce qui se passe, et cela s’est toujours produit, a-t-il déclaré à une radio.

Je peux seulement vous dire qu’ils sont unis, ils doivent valoriser et réaliser le privilège si grand que c’est de porter une chemise comme celle de Chivas.