Maradona reste d’actualité jusqu’à la mort. Les dernières nouvelles posthumes concernant El Pelusa proviennent du bureau du procureur argentin, qui a interdit l’incinération de sa dépouille mortelle, compte tenu du grand nombre de poursuites en matière de paternité qui ont été portées devant les tribunaux depuis la mort de Maradona.

Pas un mois ne s’est écoulé depuis la mort de Maradona et la dépouille mortelle du grand footballeur ne peut toujours pas reposer en paix. Le parquet argentin a annoncé ce mercredi «L’interdiction d’innover sur leur dépouille mortelle, afin que leurs héritiers et / ou parents directs et / ou tiers n’ont pas les restes cadavériques et le corps est préservé évitant ainsi sa crémation »compte tenu du grand nombre de demandes de paternité qui ont commencé à arriver après la mort d’El Pelusa.

Maradona a reconnu cinq enfants tout au long de sa vie, mais il y en a six autres dont El Pelusa a nié. Après sa mort, de nombreuses personnes ont commencé à apparaître, prétendant être les enfants de Maradona et demandent des tests ADN, pour ce qu’ils demandent au juge l’exhumation du corps de Diego.

L’un des procès en paternité contre Maradona qui est devenu connu et qui a suscité le plus d’agitation ces jours-ci est celui de Magalí Alejandra Gil, 25 ans. La jeune femme a été abandonnée à l’adoption à sa naissance. Il y a deux ans, il a rencontré sa mère qui, selon la version du plaignant, lui a assuré que Maradona était son père. Il y a quelques jours, sur son compte Instagram, elle expliquait elle-même la situation.

Au cours des derniers mois Magalí Alejandra Gil a essayé de passer un test de paternité avant la mort de Maradona. Selon son récit, Diego lui-même était prêt à passer le test et cette semaine son insistance a finalement porté ses fruits.

La résolution du Tribunal National de Première Instance Civile N ° 27 de Buenos Aires lui apporte la preuve à laquelle il aspirait tant: «Face au décès de M. Maradona le 25 novembre 2020, fait de notoriété publique qui ne nécessite pas son accréditation en l’occurrence , Mme Gil demande que l’étude d’histocompatibilité soit réalisée à titre d’essai préalable et qu’à cet effet le parquet par intérim soumet ici l’échantillon d’ADN obtenu à partir de l’action ».

Si le test est effectué et qu’il finit par donner un résultat positif, Magalí serait le sixième héritier avec Giannina, Dalma, Jana, Diego Fernando et Diego Jr.