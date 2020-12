Neymar célèbre un but avec le Brésil .

La soirée controversée que le footballeur brésilien Neymar organisera pour licencier 2020 réunira 150 personnes, dispose des permis nécessaires et se conformera à “toutes” les réglementations sanitaires nécessaires pour éviter la propagation du covid, a indiqué lundi la société responsable de son organisation.

L’agence de promotion d’événements Fábrica, désignée comme organisatrice de la fête, a publié une déclaration pour donner quelques détails sur l’événement qu’elle organise à Mangaratiba, une station balnéaire de la côte sud de Rio de Janeiro dans laquelle le joueur français du PSG possède un manoir, mais sans mentionner le footballeur.

La note est considérée comme une réponse aux critiques que l’attaquant de l’équipe brésilienne a reçues pour organiser une grande et massive fête à un moment où le Brésil fait près de 200000 morts par covid, ainsi que des informations qui magnifient l’événement et le baptisent comme «Neymarpalooza».

Selon ces informations, la fête durerait 5 jours à partir du 25 décembre et rassemblerait environ 500 personnes au rythme de groupes musicaux populaires et connus dans une discothèque souterraine.

“L’agence Fábrica précise que c’est le promoteur et producteur de l’événement réveillon (fête de fin d’année) dans la région de la Costa Verde (où se trouve Mangaratiba) qui recevra 150 personnes”, expliquent les organisateurs dans le communiqué publié dans vos réseaux sociaux dans lesquels Ils ne confirment ni ne nient que le parti est celui de Neymar.

La note ajoute que dans l’éventualité, “toutes les réglementations sanitaires seront respectées déterminé par les organismes publics “. L’agence ajoute qu ‘” il s’agit d’un événement privé, avec un accès exclusif pour les invités et pour lequel aucun billet n’a été vendu “, et qu’elle a obtenu”toutes les licences des organes compétents nécessaires à sa réalisation, ainsi qu’elle l’a fait lors d’autres événements privés qu’elle a organisés à Rio de Janeiro et au Ceará “.

Bien que la note ne précise pas la place du parti, certaines versions indiquent que Ce sera dans une discothèque souterraine construite par Neymar dans son manoir et d’autres qui seront situés dans un hangar abandonné que le footballeur a acquis près de sa résidence.

La seule chose sur laquelle toutes les versions sont d’accord, c’est que les invités Il leur est interdit d’entrer avec des téléphones portables ou des appareils photo, quelque chose qui n’a pas empêché certains mannequins et célébrités bien connus de publier sur leurs réseaux sociaux des photos sur lesquelles ils apparaissent déjà habillés pour la fête, prétendent être prêts à Mangaratiba et porter le bracelet bleu qui permet l’entrée à l’événement.

Les clarifications qui réduisent la taille de la fête et le nombre d’invités n’ont pas arrêté les critiques de Neymar et les avertissements qui sa nouvelle controverse nuira encore à son image et à sa réputation à un moment où il avait oublié les derniers épisodes qui l’avaient affecté négativement.

Parmi ces épisodes, le accusation de viol, qui a été déposé dans tous les cas, et le roman controversé quant à savoir s’il continuerait ou quitterait le PSG.

En effet, Neymar fait la promotion d’une fête dans le deuxième pays avec le plus de décès dus au coronavirus au monde, qui souffre d’une deuxième vague de la pandémie beaucoup plus grave et à un moment où les maires ont annulé tous leurs adieux de l’année et recommandé éviter tout type d’agglomération.

Le commentateur sportif Paulo Vinicios Coelho, l’un des plus populaires du Brésil, a cité sur son blog toutes les répercussions négatives de l’événement, y compris l’indignation des habitants de Mangaratiba et les publications de journaux à l’étranger dont ils se souviennent l’image de Neymar d’adolescent incohérent.

“Neymar a très bien joué en 2020 après avoir été en forme à Mangaratiba. Il était sur le point de remporter la Ligue des champions et il a beaucoup joué, mais malgré cela Il n’avait pas sept voix comme meilleur au monde. Il était à la neuvième place. Cela a à voir avec l’image d’un adolescent que Neymar insiste pour exalter », a-t-il déclaré.

Le diffuseur sportif également bien connu Neto est allé plus loin et a demandé à Neymar d’annuler la fête. “Ne donnez pas la fête. Si vous vouliez la donner, annulez. Ne faites pas cela. Cela vous laisse très mal. Faire mieux comme Messi et Cristiano Ronaldo et passer seul“Neto a demandé dans son programme” Les propriétaires du ballon “.

Le Brésil est l’un des pays les plus touchés par l’urgence sanitaire et, selon les données les plus récentes du ministère de la Santé, accumule déjà environ 192 000 décès et quelque 7,5 millions infectés par le Sars-CoV-2.