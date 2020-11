«Il fallait gagner», admet Jandro à propos du 0-1 de Valdesoto, auquel il a mis un peu mais: «Il y avait un peu de nervosité après les deux premières défaites. C’est peut-être pourquoi, avec l’objectif en faveur et eux avec un joueur de moins, nous n’étions pas aussi ambitieux que nous devrions l’être. Nous avons été un peu dépassés par le résultat et avons peur de partir ». Jandro sait que Tuilla est obligée «d’être au sommet de tout. Le mot promotion n’est pas encore sorti dans le vestiaire, mais les gens ont hâte de jouer les barrages ».

Jandro l’a joué et l’a remporté en août avec Covadonga, à la fin de son séjour au club d’Oviedo. «J’ai déjà joué huit ou neuf saisons en Segunda B et je n’avais pas envie de passer à nouveau les week-ends à voyager et à dormir dans des hôtels. J’ai l’habitude d’être à la maison et de profiter de ma famille. Dans l’équipe, il y avait beaucoup de collègues avec l’illusion de jouer dans la catégorie, mais cela ne m’a pas compensé. Et, en plus, Fermín voulait changer certaines pièces et rajeunir l’équipe ».

Il n’a pas hésité à accepter l’offre de Tuilla: «J’étais clair que, dans le sport, ça allait être mon premier choix. Miguel m’a aussi appelé pour Llanera, mais dans mon autre étape à Tuilla, ils m’ont très bien traité ». L’appel de l’entraîneur, Simón, l’a convaincu: «Il m’a dit qu’il voulait que je joue au milieu de terrain. Mais dans le premier match, avec les deux attaquants dehors, j’ai dû jouer devant. Et un mois plus tard, comme un arrière droit. Dimanche, à Valdesoto, j’ai déjà joué au centre, plus à l’aise, avec liberté et arrivée ».

Il n’est pas très à l’aise avec la situation causée par la pandémie: «Le football sans public n’a aucun sens. Et, en plus, les équipes vont toujours jouer avec quelques pertes, la Ligue s’arrête, recommence … Avec tout ça, l’état de forme est déséquilibré. Pour être comme ça, je préfère que la Ligue s’arrête et revienne lorsque le taux d’infection baisse. Au lieu de nous concentrer sur le jeu, nous devons être conscients de tout le reste ».