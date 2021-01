Moff Gideon est le principal méchant de “Le Mandalorien”, et a été connu pour gagner le respect des fans de la franchise. Mais quel est ton passé? Que vous est-il arrivé avant les événements de la série Disney Plus?

PLUS D’INFORMATIONS: 10 choses que la saison 3 de la série “The Mandalorian”

Les deux premières saisons de “Le Mandalorien” a présenté Giancarlo Esposito jouant Moff Gideon, la menace imminente de Din Djarin (Pedro Pascal) et Grogu. Bien que son temps d’écran ait été si court, l’impact qu’il a eu sur la première série d’action réelle de “Star Wars” est significatif.

Ce n’est que lors des derniers épisodes de la saison 1 que Moff Gideon a fait ses débuts, se révélant être celui qui voulait le sang de Grogu, également connu sous le nom de «Baby Yoda». Après que ses forces ont presque tué les personnages principaux dans une tentative de piéger Grogu, Din Djarin a cru qu’il l’avait tué quand il a tiré son chasseur TIE du ciel au-dessus de Nevarro; cependant, il est revenu pour la saison deux, cette fois comme une menace majeure.

Les deux premières saisons de «The Mandalorian» mettaient en vedette Giancarlo Esposito jouant Moff Gideon (Image: Lucasfilm / Disney)

Gideon a déchaîné une armée de soldats noirs pour kidnapper “ Baby Yoda ” et a continué les expériences basées sur le nombre élevé de midichloriens de Grogu. Mais il a été vaincu en fin de saison et est désormais sous la garde de Din Djarin face à la saison 3. Mais que savons-nous de son passé?

EXPLICATION PASSÉE DE MOFF GIDEON

“Le Mandalorien” Il ne révèle toujours pas de détails sur sa trame de fond, mais a confirmé que Moff Gideon était un officier du bureau de la sécurité impériale pendant le règne de l’Empire. Bien que l’on ne sache pas quand il a commencé à travailler pour l’Empire galactique. Son implication avec le BSI l’a amené à participer à la Grande Purge Mandalorienne. Cet événement a vu Gideon se bat avec l’Empire contre Mandalore, incitant l’empire victorieux à confisquer Beskar et presque anéantir les Mandaloriens.

C’est probablement pendant la Grande Purge que Gideon a pris possession du Darksaber, la puissante arme mandalorienne connue pour la dernière fois comme la propriété de Bo-Katan Kryze, qui devint plus tard le chef de Mandalore.

D’autre part, la série a montré Bo-katan à la recherche de Gideon et de réclamer le Darksaber, mais Din Djarin l’avait déjà vaincu et devint presque par inadvertance le propriétaire légitime du Darksaber. Maintenant, on pense que Bo-Katan a perdu le sabre noir au profit de Gideon pendant la Grande Purge, mais on ne sait pas comment et quand ce dernier a réussi à le désarmer pour acquérir l’arme.

“The Mandalorian” ne révèle pas encore de détails sur sa trame de fond, mais a confirmé que Moff Gideon était un officier du bureau de la sécurité impériale pendant le règne de l’Empire (Photo: Disney Plus)

De même, lorsque l’Empire est tombé, Gédéon avait atteint le grade impérial de Moff. Grâce à cette position, il est devenu le chef de certains vestiges de l’Empire. Pendant ce temps, il a commencé à rechercher Grogu, ce qui pourrait faire partie du plan pour aider à d’autres tentatives de cloner l’empereur Palpatine, peut-être en utilisant son sang.

Finalement, Gideon a réussi à opérer principalement dans l’ombre pendant cette périodecar on croyait qu’il avait été exécuté pour ses crimes de guerre. D’une manière ou d’une autre, elle avait réussi à simuler sa propre mort et l’avait rendue suffisamment convaincante pour que même Cara Dune le croyait.

“Le Mandalorien” Il n’a pas encore fini avec Moff Gideon, donc plus d’informations sur son passé seront probablement révélées dans les saisons futures, ou peut-être même sa propre spin-off.

Moff Gideon ne pouvait rien faire contre l’armure de Mando (Photo: Disney +)