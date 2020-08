7 h 32 HE

L’entraîneur du Bayern Munich, Hansi Flick, a laissé entendre que Thiago Alcantara avait disputé son dernier match pour le club après sa victoire finale en Ligue des champions et s’était un peu amusé en le faisant.

Thiago, 29 ans, a un an de contrat avec le Bayern mais devrait partir cet été.

L’international espagnol a été lié à un transfert gratuit à Liverpool, bien qu’un rapport du Mail on Sunday ait affirmé qu’Arsenal avait également manifesté son intérêt.

Lors de sa conférence de presse d’après-match, un journaliste a demandé à Flick: « Vous avez longuement discuté avec Thiago après la cérémonie. Était-ce peut-être son dernier match pour le Bayern? »

L’entraîneur du Bayern a donné la réponse impassible: « Non. Il m’a dit qu’il resterait. »

Flick a ensuite laissé cette réponse suspendre silencieusement en l’air pendant trois secondes alors que les médias assemblés contemplaient cette nouvelle de transfert avant, avec un timing comique expert, se mettent à rire: « Hahahaha! Vous auriez dû voir votre visage. «

Flick a poursuivi en expliquant: «Je l’ai simplement remercié pour notre temps ensemble, comme je l’ai fait avec tous les autres joueurs.

« Je ne sais pas et il ne sait pas encore non plus [where his future lies], parce que nous nous sommes tous concentrés sur cette finale de la Ligue des champions.

« Je pense que nous devrons attendre ce que les jours suivants apporteront. »