Tous les grands d’Europe veulent Erling Haaland. L’attaquant du Borussia Dortmund compte déjà six buts en dix matches de Bundesliga et est l’un des hommes du moment dans le football européen. Le père du joueur a parlé de sa performance et de son avenir, qui était également footballeur, dans une interview avec le média Sport1.

«Quand on joue bien, il est logique que les grands clubs frappent à votre porte, mais on ne parle que de spéculation. Pour le moment, ce n’est ni dans ma tête ni dans celle de mon fils qu’un autre club se bat pour lui. Nous avons signé un long contrat avec le Borussia Dortmund et le club a une équipe fantastique en ce moment. Nous ne voulons pas encore chercher autre chose », a déclaré Erling, le père de Haaland.

Cependant, Erling n’a pas complètement fermé la porte à un éventuel départ de Haaland du Borussia: «On ne sait jamais ce qui va se passer. Nous n’avons pas encore parlé de cette étape, je pense qu’il aimerait gagner ici parce que c’est son objectif. Vous pouvez encore accomplir beaucoup de choses en Allemagne et faire de grands progrès. L’étranger n’est pas une priorité pour nous», A-t-il assuré.

“Il est heureux d’être à Dortmund”

Enfin, le père de Haaland a précisé que son futur proche est en Allemagne: «Je ne pense pas que les patrons aient besoin d’être plus clairs, ils prennent bien soin de lui et sont très heureux de sa performance. Il peut jouer presque toutes les semaines et il l’apprécie avec des buts. Il est heureux d’être à Dortmund et de jouer pour ce club, il y a beaucoup de gens sympas et c’est vraiment un club fantastiqueInsista Erling.

Le Real Madrid est l’un des nombreux grands européens qui aspirent à signer Haaland. Comme OKDIARIO l’a appris, le club blanc pourrait avoir un concurrent pour la signature du Norvégien: Joan Laporta travaille sur ce qui serait la cerise sur le gâteau de sa candidature à la présidence de Barcelone, la signature de Haaland. L’opération pourrait être scellée à l’été 2021 grâce à sa magnifique relation avec l’agent du joueur, Mino Raiola.