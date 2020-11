L’équipe Marino 2020-21, lors de sa présentation à Miramar. | Ricardo Solis

L’équipe Marino, du sous-groupe 1-B de Segunda B, ne pourra pas s’entraîner cette semaine après avoir détecté un joueur positif au covid-19 lors d’un test PCR réalisé samedi. “C’est un revers important”, a déploré hier l’entraîneur des marins, Oli, dont le projet d’arriver dans les meilleures conditions pour le prochain match dimanche 22 novembre contre Burgos s’effondre, depuis le week-end prochain. C’est un jour de repos et seuls les matchs reportés seront joués, comme Burgos-Langreo et Valladolid Promesas-Covadonga.

Le ministère de la Santé a informé le Marino que les tests PCR des membres du personnel ne peuvent être effectués que le week-end et que jusque-là ils doivent rester chez eux. Les dirigeants marins ont tenté d’effectuer les tests seuls, mais n’ont pas reçu la permission. Oli a assuré que le joueur infecté était à la maison depuis jeudi, sans symptômes.

“Nous devons faire ce qu’ils nous disent”, a expliqué Oli, “mais dans d’autres communautés, les joueurs testés positifs sont mis de côté et les autres continuent à s’entraîner.” Bien qu’il n’ait pas commencé le week-end prochain, l’entraîneur regrette la pause: «Nous voulions profiter de la charge physique et travailler sur d’autres choses que nous devons améliorer. Cela conviendrait particulièrement à des joueurs comme Míchel, qui n’avait pas joué un match complet depuis longtemps ».

Selon Oli, ses joueurs feront ce qu’ils peuvent chez eux, «mais ce n’est pas la même chose que s’entraîner sur un terrain. C’est avant tout important pour les joueurs les plus expérimentés, comme Lora, Guaya, Álex Arias ou Luis Morán, qui ont plus de mal à se mettre en forme. Ce n’est pas si difficile pour les jeunes, mais les anciens combattants s’arrêtent quelques jours et quand ils reviennent, tout leur corps fait mal ».

Oli assure que pour le moment, le moins qui l’inquiète est la situation sportive de l’équipe, avec un point après trois matches: «Je pense peu au classement, aux alignements ou au système tactique. La chose compliquée est de trouver un terrain tous les jours pour s’entraîner avec des conditions minimales, ou que les joueurs ne peuvent pas se doucher. C’est le pire ».

