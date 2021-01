Le Piloñés Julio Pando est l’une des agréables nouveautés du dernier appel de l’entraîneur national d’Enduro, Iván Cervantes, en vue du Championnat du Monde Junior en 2021, avec Bernat Cortés, David Riera et Adrià Sánchez. Pando, a fait un excellent travail dans le championnat espagnol de ce modalité motocycliste qui combine des compétitions dans des domaines ouverts et couverts, avec une victoire à Manresa et deux deuxièmes places dans le test développé en octobre dernier à Infiesto et il participera au Championnat du Monde avec Adrià dans la catégorie Junior1.

David Riera est l’actuel champion d’Espagne Junior Open, ajoutant une victoire, trois deuxièmes places, une troisième et une septième comme son pire résultat de l’année. Il participera également à Junior2. Adrià Sánchez, qui le fera en Junior1, a mené de belles batailles avec Riera tout au long du Championnat, étant enfin finaliste. Sánchez a déjà eu l’occasion de faire partie de l’équipe nationale il y a deux saisons lorsqu’il a remplacé le blessé Sergio Navarro. Maintenant, il a gagné une place fixe et ira pour tous.

Iván Cervantes, chef d’équipe: “Je suis très content de la nouvelle équipe RFME Enduro Junior. A part Bernat, qui répète une année de plus, les trois autres pilotes sont nouveaux, ils viennent avec beaucoup d’enthousiasme et le désir de bien faire. Tout le monde a fait un excellent travail dans le championnat espagnol et c’est pourquoi ils ont gagné leur place dans l’équipe pour aller à la Coupe du monde. J’ai vraiment envie de commencer, même si cette année nous devrons attendre juin “.