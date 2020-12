Le jeune homme, qui a dû être transféré d’urgence à l’hôpital universitaire central des Asturies (HUCA), était stable hier dans la gravité et les prochains jours seront la clé de son évolution. Pendant ce temps, les circuits de Benemérita et de San Román de Candamo enquêtent déjà sur les causes de l’accident survenu dans ledit circuit. Le jeune homme s’est conformé à tous les protocoles de sécurité.

“C’est un accident normal dans ce type de sport (motocross), nous attendons l’état de santé du coureur et l’enquête”. C’est ainsi que l’un des responsables du circuit de San Román de Candamo a raconté hier à LA NUEVA ESPAÑA l’accident du jeune pilote.

Depuis le circuit, ils s’assurent d’être en contact permanent avec la famille du blessé, à qui ils font divers tests médicaux depuis leur admission. Sur les causes possibles de l’accident, la direction du circuit ne donne aucune donnée et renvoie à l’enquête qui, dit-elle, est déjà en cours.

“La Garde civile et nous-mêmes enquêtons sur les causes de l’accident pour connaître la raison exacte de l’impact”, Ils soulignent depuis l’adresse actuelle le complexe de San Román, qui a été en charge du circuit pendant environ un an

Les mêmes sources ont expliqué que le jeune pilote est un habitué du circuit, “Expérimenté en course” et fédéré. Ils ont également souligné qu’il a couru dans plusieurs championnats, certains nationaux.

Le jeune homme s’entraînait sur le circuit de Candamo et respectait toutes les mesures de sécurité requises pour pratiquer ce sport, avec le casque correspondant et toutes les protections habituelles dans ce type d’activité. De plus, pour pratiquer ce type de sport, il est nécessaire de souscrire une assurance officielle. En fait, le circuit établit un règlement avec onze points à suivre pour les pilotes.

En ce qui concerne la sécurité, il prévient que «tous les pilotes doivent avoir une licence fédérale ou une assurance privée qui permet et couvre la pratique du motocross». Bien qu’il souligne également que dans le cas de ne pas avoir de licence ou d’assurance privée, “Une assurance d’un jour peut être obtenue dans les installations.”

Au point cinq, il établit que les coureurs «doivent entrer sur le circuit avec l’équipement approprié» et au point six, il souligne qu’ils doivent «s’assurer que leur motocycle est en bon état et respecte toutes les règles de sécurité nécessaires pour rouler.

L’accident a eu lieu dimanche à 12h42. Après l’incident, l’ambulance et le personnel du commandement de la Garde civile de Gijón ont été informés. Ensuite, le jeune homme a été transféré à HUCA, où il continue de se battre pour sa vie.