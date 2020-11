Fernando Alonso prépare son retour en Formule 1 avec l’équipe Renault. Si en 2021 les résultats seront très similaires à ceux de cette saison, en 2022 il y aura un changement de règlement qui favorisera une plus grande égalité entre les équipes. Il n’est pas surprenant que de nombreux experts se demandent si le pilote de 39 ans Cela lui donnera le temps d’être à nouveau champion.

Interrogé par sa retraite chez Sky Sports, l’Asturien a indiqué: «Je pense qu’en course automobile, le chronomètre vous indique quand il est temps d’arrêter, pas l’âge. J’espère que le chronomètre sera de mon côté pour les années à venir. ” Cependant, Fernando Alonso s’est montré optimiste à cet égard lorsqu’il a de nouveau expliqué sa signature pour Renault: «Ils étaient l’option préférée pour deux raisons. Un, en termes d’attentes et construire quelque chose du milieu de la planche vers le haut, c’est très attrayant. Et deuxieme parce que je connais tout le monde dans cette équipe. Je connais la passion de la course. C’est la troisième fois que je viens ici et je savais qu’ici je me sentirais chez moi».

Comme il l’a fait lors d’entretiens précédents, l’Espagnol reconnaît que la courte pré-saison, seulement un jour et demi par pilote, sera un handicap pour lui: «Quand vous quittez le sport pendant deux ans et que vous conduisez une voiture de Formule 1 une autre temps, tout vous surprend comme la première fois. Le simulateur est bon jusqu’à un certain point, mais vous avez alors besoin de l’effort physique de la voiture, des forces G, de l’entraînement du cou. J’ai besoin d’autant de tours que possible».

Les deux premières courses seront essentielles

“Mais je suis conscient du défi auquel je suis confronté dans les deux premières courses. Non seulement dans la vitesse, mais aussi dans les procédures, les commandes au volant, des choses qui sont nouvelles pour moi et qui peuvent prendre du temps », a-t-il poursuivi. Même comme ça Fernando Alonso il est également optimiste à cet égard: “Honnêtement j’espère que je suis à jour».