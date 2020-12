Marc Márquez continuera avec la récupération de sa troisième opération sur l’humérus de son bras droit à domicile après avoir reçu une sortie médicale de la Ruber International Clinic. Le pilote Repsol Honda a subi une intervention chirurgicale le 3 décembre et a maintenant pu quitter l’hôpital.

Le processus infectieux que Marc Márquez avait subi après sa troisième opération humérusienne a déjà été surmonté Merci à l’attention des services médicaux qui, avec des antibiotiques, ont aidé le sextuple vainqueur du Championnat du Monde MotoGP à surmonter cet accident. De cette manière, ils ont jugé approprié que le coureur Cervera puisse rentrer chez lui pour continuer la récupération.

Après 10 jours à l’hôpital, nous sommes déjà à la maison😁 Après 10 jours à l’hôpital, nous arrivons à la maison☺️ pic.twitter.com/FUoPkbqxNX – Marc Márquez (@ marcmarquez93) 13 décembre 2020

L’humérus sur le bras droit du coureur n’a cessé de poser des problèmes à Marc Márquez. C’était la troisième fois que les Espagnols subissaient une intervention chirurgicale et on s’attend à ce que sera éteint pendant environ 6 mois, donc la prochaine Coupe du Monde ne commencerait pas. Désormais, selon les médecins, il devra prendre cette rééducation facile avant de remonter sur le vélo pour ne plus avoir de problèmes et pouvoir se battre pour le titre en 2021.