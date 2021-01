Drame sur le Dakar. A l’aube de jeudi à vendredi, le pilote est décédé Pierre Cherpin au cours de son transfert de Djeddah à Lille. Le Français de 52 ans est décédé des suites de blessures subies après un accident lors de la septième étape de l’épreuve automobile la plus importante du monde.

Cherpin Il a été retrouvé inconscient après une chute sévère dans la septième étape du Dakar et a été immédiatement transféré dans un centre médical où il a subi une intervention chirurgicale d’urgence après avoir été diagnostiqué avec un grave traumatisme crânien avec perte de conscience. Son état était stable depuis deux jours, mais il a finalement eu des complications et rien ne pouvait être fait pour lui sauver la vie pendant qu’il était transporté par avion de Djeddah vers la France.

Tel que rapporté par Dakar Dans un communiqué, le pilote français a commencé le test en 2009, lorsque le Dakar est arrivé pour la première fois en Amérique du Sud. Il l’a fait dans la catégorie des “Malle-moto” et est revenu en 2012, dans la même catégorie. Les deux fois, le test s’est terminé. En 2015, il a recommencé, mais a été contraint de partir en raison d’une panne moteur. Six ans plus tard, en 2021, toujours dans la même catégorie, désormais connue sous le nom de “Original de Motul”, l’un des tests les plus difficiles puisque les pilotes ne peuvent pas recourir à l’assistance médicale.

Amoureux de la voile, cet homme d’affaires de 52 ans avait pour seule ambition en participant au Dakar celle de vivre une aventure sans penser à la victoire: «Je suis amateur, je ne viens pas pour gagner mais pour découvrir des paysages qui n’auraient jamais pu en avoir l’occasion. pour voir si ce n’était pas pour ça. Tout est passionnant: conduire une moto de course, vivre sa passion et apprendre à se connaître ».