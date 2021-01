April Del Rio

Roberto González, finaliste du Championnat du Monde d’Endurance WEC 2020, a célébré le renouvellement du contrat pour toute la saison 2021 avec l’équipe JOTA, dans laquelle il partagera le volant avec le Britannique Anthony Davidson et le Portugais Antonio Félix da Costa.

Je suis très heureux et motivé de continuer avec JOTA cette saison. Chaque membre de l’équipe a fait preuve de passion et de professionnalisme. J’espère continuer à avancer, surtout avec ce que nous avons réalisé la saison dernière et nous battre pour le championnat, a déclaré le pilote de Monterrey après avoir conclu sa signature avec les Britanniques.

González, Davidson et Da Costa ont assuré leur place dans l’équipe d’élite après une première saison réussie ensemble, dans laquelle le triplé était proche du titre et a pris la deuxième place dans la catégorie sous-étoiles LMP2, dans une saison dans laquelle ils ont ajouté podiums et a souligné la victoire éclatante qu’ils ont remportée aux 6 Heures de Shanghai, ainsi que la façon dont ils ont failli remporter les 24 Heures du Mans.

Roberto González participe à des courses d’endurance internationales depuis 2016, d’abord avec Manor Racing puis avec Dragonspeed. Il a signé avec JOTA au début de la saison 2020 et a poursuivi un partenariat fructueux avec Anthony Davidson, avec qui il a également coïncidé chez Dragonspeed.

Je suis fier de faire partie de cette équipe. Il en va de même pour mes coéquipiers Antonio et Anthony, avec qui j’ai construit une excellente relation et qui se sont révélés très productifs et amusants, a noté González.

L’équipe de 38 voitures sera en action pour la première fois cette année aux 1000 miles de Sebring, prévus le vendredi 19 mars. González, Davidson et Da Costa continueront à concourir dans la même Oreca-Gibson LMP2.

David Clark, copropriétaire de JOTA, a déclaré dans un communiqué que les trois pilotes ont de l’instinct, de la constance, une grande éthique d’équipe et de nombreux autres attributs pour monter un défi sérieux pour le titre. Roberto s’est avéré être l’un des pilotes véritablement classés argent les plus impressionnants du secteur.