NEW YORK (AP) Gary Sanchez et Aaron Hicks – parmi les quelques habitués restants en assez bonne santé pour rejoindre la formation des Yankees – ont veillé à ce que les Bronx Bombers soient en service à domicile dans cette série Subway inhabituelle.

Sanchez a livré le premier grand chelem en extra-manches de l’histoire des Yankees, Deivi Garcia a fait forte impression lors de ses débuts dans la grande ligue et New York a battu les Mets 5-2 pour compléter un balayage double dimanche soir.

Les Yankees ont repris d’assaut dans le premier match, effaçant une avance de cinq points avec deux retraits au septième pour gagner 8-7 en huit manches. Hicks a aligné un circuit égalitaire de deux points au septième, et Gio Urshela a frappé un simple de fin de match contre Edwin Diaz une manche plus tard.

Sanchez avait été sur une baisse de 1 pour 18 et ne bat toujours que 0,134 cette saison.

«Je suis excité pour lui, a dit le manager des Yankees, Aaron Boone. ” Il compte tellement pour cette équipe. Je suis vraiment content pour lui d’en avoir l’air. ”

Les Yankees ont remporté les trois derniers matchs de cette Subway Series de cinq matchs, cassant un dérapage de sept matchs qui était leur plus long depuis 2017.

Sanchez a lancé une balle rapide 2-2 de Drew Smith dans les gradins du champ gauche pour une avance de 5-1. C’était son premier circuit en carrière et son deuxième Grand Chelem en carrière.

«J’ai eu très hâte de contribuer à l’équipe», a déclaré Sanchez par l’intermédiaire d’un traducteur. “ Surtout quand vous traversez une période difficile et que vous n’aidez pas l’équipe. ”

Garcia a réussi un blanchissage dans le sixième jusqu’à ce que le simple égalisateur de Dominic Smith soit accordé. La frappe de Smith est survenue après que Jeff McNeill a atteint une erreur du joueur de premier but Luke Voit, qui a fait lancer le ballon du talon de son gant dans le champ droit.

Garcia a accordé quatre simples, en a retiré six, n’en a pas marché et a lancé 75 lancers en six manches. À 21 ans et 103 jours, Garcia est devenu le plus jeune lanceur à débuter dans les majors de la saison abrégée de 60 matchs.

Garcia a reçu une énorme accolade de la part du vétéran battu Erik Kratz dans l’abri après la fin de sa sortie – Kratz, 40 ans, a souvent attrapé Garcia en Triple-A l’année dernière et a une grande estime du jeune droitier. Kratz appelle le fils de Garcia et Garcia appelle Kratz “ padre ”, a déclaré Garcia.

Jonathan Holder (1-0) a accordé un simple RBI à Michael Conforto et en huitième. Luis Cessa a pris sa retraite Wilson Ramos avec les bases chargées pour son quatrième arrêt en carrière.

Le droitier des Mets, Seth Lugo, a accordé un point sur quatre coups sûrs en 3 2/3 manches. Il en a retiré sept et en a marché deux.

Tyler Wade a réussi un circuit en troisième position pour donner une avance de 1-0 aux Yankees. Les Yankees ont quitté les bases chargées au quatrième et en ont perdu deux au cinquième.

JEU 1

Les Yankees traînaient 7-2 avec deux retraits lors de la dernière manche du match de sept manches avant de se rallier contre Jared Hughes et Diaz.

Le joueur de troisième but des Mets, Andres Gimenez, a commis une erreur de lancer, et Hughes a marché un frappeur et en a chuté un autre pour charger les buts avant que Luke Voit ne frappe un check-swing, un simple de deux points contre le quart pour tirer 7-4.

Un autre point a marqué sur le terrain sauvage de Diaz avant que Hicks n’aligne une balle rapide à deux retraits et 3-2 juste au-dessus du mur pour son troisième circuit de la saison.

«Avant d’entrer dans le match, je n’ai pu lancer qu’environ sept, huit, neuf, 10 lancers d’échauffement, a dit Diaz. À ce moment-là, je n’ai pas pu suivre ma routine habituelle que j’ai toujours. Mais quand je suis entré dans le jeu, je ne peux pas vraiment trouver d’excuse. J’ai lancé le terrain que je voulais lancer, une balle rapide avec laquelle je l’ai sorti l’autre jour. ”

C’était la première fois que les Yankees marquaient cinq points ou plus en neuvième manche pour au moins égaler un match depuis le 16 juillet 2000 contre Philadelphie, a déclaré le bureau des sports d’Elias.

Chad Green (3-2) a frappé sur le côté pour bloquer le coureur automatique des Mets en haut de la huitième, et Urshela a aligné le terrain 0-2 de Diaz à droite pour marquer Mike Tauchman de la deuxième. Tauchman a battu un lancer rapproché à la plaque et la course a été maintenue après une brève critique vidéo.

L’effondrement de Diaz était sa deuxième sortie difficile depuis que Seth Lugo a été transféré à la rotation. Mercredi, il a fait sauter une avance pour Jacob deGrom à la huitième manche avant de sortir avec des crampes à la jambe gauche.

“Nous lui faisons toujours confiance”, a déclaré le manager des Mets, Luis Rojas. «Nous aimons toujours ses affaires. Et c’est là qu’il va prendre le ballon, quand il y a des situations difficiles. ”

Robinson Cano a réussi un circuit de deux points dans le cinquième pour donner une avance de 4-2 aux Mets. Les Mets ont ajouté trois points dans la sixième lorsque Michael Conforto a frappé un doublé de deux points et Pete Alonso a été touché par un lancer.

Alonso et Wilson Ramos ont également ajouté des simples RBI pour les Mets, qui étaient à une sortie de leur troisième victoire de la série de cinq matchs.

LIMPING HICKS

Hicks a quitté le bonnet de la nuit trois manches avant l’entraînement de Sanchez avec des crampes dans les deux mollets. Hicks ne semblait pas penser que c’était sérieux et pense pouvoir jouer lundi contre le leader de l’AL East Tampa Bay.

«Quand j’ai pris ce swing avec un dossier de 3-1, j’ai à peu près à l’étroit aux deux mollets, a dit Hicks. ” C’est à peu près tout. ”

CHAMBRE DES FORMATEURS

Mets: Le LHP Steven Matz (malaise à l’épaule gauche) a été placé sur la liste des blessés après avoir ressenti de la douleur lors de son apparition samedi. Matz verra un médecin lundi pour déterminer quelle est la prochaine étape. … RHP Dellin Betances (serrage lat droit) a été placé sur la liste des blessés après avoir lancé un lancer sauvage lors de son apparition samedi qui a permis à Clint Frazier de marquer le point gagnant.

Yankees: Garcia a été renvoyé sur le site alternatif après le dernier verre. … Entre les matchs, les Yankees ont échangé des releveurs, ajoutant RHP Albert Abreu du site d’entraînement alternatif et optant pour RHP Brooks Kriske là-bas.

SUIVANT

Mets: RHP Jacob deGrom (2-0, 1,80 ERA) fait son quatrième départ consécutif contre les Marlins dans une composition du match reporté de jeudi. Le dernier lanceur à avoir fait des départs consécutifs contre la même équipe était Freddie Fitzsimmons pour les Giants de New York contre Cincinnati en 1929.

Yankees: RHP Gerrit Cole (4-1, 3,51) ouvre une série de trois matchs contre les leaders de l’AL East Tampa Bay. La séquence de 20 victoires consécutives de Cole s’est terminée lors du double match de mercredi à Atlanta.

—

