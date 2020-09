Plusieurs questions ont été soulevées au sujet de l’avenir à long terme des Packers sous l’entraîneur de deuxième année Matt LaFleur au cours de la dernière saison morte.

Pourquoi l’équipe a-t-elle sélectionné Jordan Love au premier tour du repêchage de la NFL 2020? Combien de temps encore Aaron Rodgers sera-t-il le quart-arrière de la franchise? Comment Green Bay s’appuiera-t-il sur la saison 13-3 de l’an dernier?

Tout cela a ignoré le temps présent, qui semblait très bien lors d’une victoire 43-34 sur les Vikings lors de la première semaine de dimanche. Rodgers, qui a terminé 32 des 44 passes pour 364 verges et quatre touchés, a profité d’un plan de match magistral de LaFleur.

Les Packers ressemblent toujours à l’équipe à battre dans le NFC North avant un match de la semaine 2 contre les Lions, qui ont perdu un cœur briseur à domicile contre les Bears.

L’ironie? L’amour était une égratignure saine pour ce jeu. Le quart-arrière de Green Bay peut planifier peut attendre. Rodgers va très bien, merci.

Rodgers et les Packers ont joué au gardien en première mi-temps et ont dominé le temps de possession 22:45 à 7:15. Ils ont couru 44 jeux (28 tentatives de passes de Rodgers) tandis que les Vikings en ont couru 15. Ce plan de match a empêché l’attaque au sol du Minnesota menée par Dalvin Cook hors du terrain, et cela a fonctionné.

Green Bay menait 22-10 à la mi-temps, mais cela aurait pu être plus élevé. Il s’est contenté de buts sur le terrain lors de deux de ses trois premiers voyages dans la zone rouge et a retourné le ballon sur des essais sur l’autre.

Rodgers, quant à lui, a profité des erreurs des Vikings. Il a maintenu la chimie habituelle avec Davante Adams (14 attrapés, 156 verges, deux touchés) et aurait pu trouver un deuxième receveur à Marquez Valdes-Scantling (quatre attrapés, 96 verges, un touché). De plus, Rodgers a lancé le touché de la dague à Allen Lazard (quatre attrapés, 63 verges, un touché).

Il y avait aussi des questions cette intersaison sur s’il y avait suffisamment d’options dans le match de réception, mais moins d’attention sur le fait que Rodgers entrait dans sa deuxième année dans le système de LaFleur.

L’attaque précipitée de Green Bay n’a pas été aussi efficace que lors de la victoire 23-10 des Packers au Minnesota lors de la semaine 16 la saison dernière, et LaFleur a ajusté le plan de match en conséquence. Rodgers a livré le reste dans une performance vintage qui lui a rappelé qu’il l’a toujours.

C’est du coaching, et il est facile d’oublier comment LaFleur a inversé la balance des pouvoirs dans la NFC Nord la saison dernière. Green Bay a terminé 6-0 dans la division en 2019 et a ouvert la saison 2020 avec une victoire sur la route contre le favori de la présaison.

Les Packers ne sont pas parfaits. La défense a permis au Minnesota d’organiser un retour en seconde période, et les Vikings ont en moyenne 6,1 verges par course. C’est bon. LaFleur a devancé Mike Zimmer du Minnesota pour la troisième fois en trois essais.

Maintenant, Green Bay peut prendre rapidement le contrôle de la division avec une victoire lors de la semaine 2 à domicile contre Detroit – ce qui pourrait être le match le plus important de la division étant donné que les deux affrontements ont été décidés par quatre points la saison dernière.

C’est un honneur à Rodgers et LaFleur et une infraction qui semble plus fluide cette année.

Au présent, cela fera très bien l’affaire.