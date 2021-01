Le licenciement de Quique Setien En tant qu’entraîneur de Barcelone, il est déjà le énième scandale extra-sportif du club du Barça ces derniers mois, même si c’est peut-être celui qui laisse l’entité catalane dans une situation pire. En pleine crise économique, au Can Barça, ils sont prêts à tout pour éviter de payer une indemnité de départ pour l’entraîneur cantabrique. Les deux parties s’affronteront devant le tribunal et le plan du club est machiavélique: ils feront valoir un manque de capacité de l’entraîneur afin d’économiser leur argent de départ.

Le 15 septembre, Barcelone a envoyé un burofax à Quique Setién l’informant de son licenciement. Selon Cadena SER, la lettre contenait certains des arguments que l’équipe juridique du club utilisera pour éviter de lui verser une indemnité de départ: «Son manque de leadership dans l’équipe est public et notoire, générant des critiques continues car le deuxième entraîneur était celui qui semblait diriger les matchs et les séances d’entraînement et pas vous », a écrit le Barça dans le burofax, toujours selon Cadena SER.

La situation économique que traverse Barcelone est également publique et notoire, plongée dans l’une des pires crises financières de ses près de 120 ans d’histoire. À Can Barça, chaque euro compte et ils essaieront d’économiser de l’argent sur le licenciement de Setien et assurer ainsi la survie économique d’un club en ruines. Pour cela, selon les informations du SER, le l’équipe juridique prépare des arguments pour démontrer que le licenciement était disciplinaire et approprié, moyen de ne pas payer d’indemnité au travailleur.

De cette manière, Barcelone profitera de quatre arguments principaux: premièrement, le manque de capacité de Quique Setién dans son travail en tant que premier entraîneur, alléguant un “manque de leadership” qui signifiait que son deuxième entraîneur a pris l’initiative lors de matchs et de séances d’entraînement, selon le club. Également, Le Barça lui rappelle qu’il a pris l’équipe de tête et qu’il a non seulement fini par perdre la Ligue, a également chuté en quarts de finale de la Copa del Rey et a succombé au même tour en Ligue des champions contre le Bayern Munich (2-8).

Troisièmement, Barcelone défendra un manque d’autorité dans l’équipe et perte de confiance des joueurs, manifesté publiquement à plusieurs reprises. Finalement, le non-respect des promesses fait dans sa présentation en tant qu’entraîneur de Barcelone sera également utilisé par le club afin de ne pas lui verser d’indemnité après son licenciement.

C’est le plan de Barcelone concernant la résiliation du contrat de Quique Setién. Concernant l’indemnité de départ, qui n’est pas la même que l’indemnité de départ, Ils ne lui ont payé que le mois qu’il n’avait pas reçu et n’envisagent pas d’effectuer un autre, selon le journaliste Jordi Martí du SER. Setién s’est exprimé sur El Larguero de Cadena SER et a confirmé qu’il n’avait pas encore été payé: «Non, Barcelone ne m’a pas encore payé. Nous attendons », dit-il.