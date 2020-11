Il était difficile pour Liberbank Oviedo Baloncesto de battre Melilla. Il était toujours en avance sur le tableau de bord, à l’exception du panier initial et de certaines égalités qui se sont retrouvées à la moitié du match. C’était plus d’équipe et en est venu à avoir un avantage allant jusqu’à 14 points, mais il lui manquait quelque chose pour rompre définitivement le match. Et ce quelque chose, probablement, était l’absence du public au centre sportif de Pumarín. Faute du soutien supplémentaire des fans, les hommes de Natxo Lezcano ne savaient pas comment finir le Melilla à l’avance. Sans la pression d’un stand aussi familier que celui d’Oviedo, les joueurs bleus étaient quelque peu orphelins. Et hier, on a constaté que même les triomphes ne sont pas appréciés de la même manière dans la solitude qu’avec le soutien des fans. Oviedo Basketball a ajouté deux nouveaux joueurs par rapport au match précédent, contre Breogán. Cela a été remarqué. Comme aura également un effet positif l’incorporation des deux membres de l’équipe qui n’ont pas encore fait leurs débuts: Blanco et Lepichev. L’arrivée d’un pivot aux caractéristiques d’Hervé Kabasele est indispensable pour une équipe en manque jusqu’à présent de force intérieure; le Congolais lui facilite la tâche et ce qui est encore plus important permet au vétéran Oliver Arteaga de prendre l’air, ce qu’il lui a été impossible de faire lors du match contre celui de Lugo. L’autre nouveauté, Cameron Oluyitan, a également montré qu’elle pouvait être une bonne pièce de rechange pour Lezkano. Bien que cela lui ait coûté, Oviedo Baloncesto a réussi à former une équipe qui, en principe, compte tenu du résultat d’hier contre Melilla (et après les 30 premières minutes contre Breogán), cela semble assez lisse. Pour que? En principe, comme les recteurs de l’équipe n’arrêtent pas de le remarquer, pour essayer de maintenir la catégorie. Ce qui n’est pas un peu compte tenu des difficultés financières du club. Dans tous les cas, il est très difficile, voire impossible, d’entrevoir maintenant ce qui peut arriver avec une équipe pleine de jeunes inconnus dans le basket espagnol. Le mieux que l’on puisse faire est de commenter que certaines des nouvelles recrues ont répondu de manière très satisfaisante à ce rare début de saison: Brown, Speight ou Norelia n’ont pas plissé et ont montré qu’ils pouvaient rivaliser de manière adéquate dans le LEB Gold.